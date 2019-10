El Ventilador: Chile, de "mejores alumnos" a la rebelión

Si hay una región de países en permanentes luchas y reconfiguraciones políticas, esa es Latinoamérica. Y estos últimos meses dan cuenta de esto.

Lo ocurrido en el vecino país de Chile en los últimos días causó y sigue causando asombro. El "hermano" que muchos señalaban como ejemplar en la región, vive sus horas más convulsionadas desde el retorno de la democracia.



El disparador: un aumento del subte que el presidente Piñera quiso establecer, sin éxito. El resultado: una ola de protestas que ya excede a esa medida.



Saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se produjeron de inmediato y casi en simultáneo, en Santiago y en diferentes ciudades del país.



Y luego de un enérgico mensaje el presidente Piñera se dirigió al país dos días después para anunciar medidas de alivio y pedir perdón...



Hoy, el país se encuentra en estado de sitio y bajo toque de queda y lleva un saldo de 18 muertos, más de 300 heridos y 2 mil detenidos.

Pero... ¿cuáles son los lemas más fuertes de estos reclamos y protestas?



¿Qué puntos de coincidencia tienen estos reclamos sociales con las actuales demandas en Argentina? Argentina sigue siendo uno de los destinos para emigrar Las sucesivas convulsiones políticas y económicas en diferentes países latinoamericanos, incluido el nuestro, obliga a un permanente movimiento migratorio entre los ciudadanos de diferentes naciones.



Y Argentina, más allá de sus crisis y vaivenes, fue y sigue siendo uno de los destinos más elegidos para emigrar, por miles de hermanos latinoamericanos.



¿Qué encuentran en nuestro país como oportunidad? ¿Qué facilidades les ofrece nuestro país para integrarse, permanecer legales y desarrollarse?

Orgullosos, los argentinos solemos jactarnos de ser un país pacífico, multicultural y de brazos abiertos.



Pero... ¿se brinda por igual a los ciudadanos de todos los países esas posibilidades? ¿Existen inmigrantes mejor tratados que otros, aunque estén en las mismas condiciones legales?



Creencias y prejuicios sobre los ciudadanos de determinados países, que muchas veces se convierten hasta en folklore, marcan sin dudas las relaciones con esas naciones.



Pero... ¿juega eso a la hora de recibir y brindar oportunidades a los nuevos integrantes de este territorio nacional?



Según estadísticas de INDEC, son numerosas las denuncias que realizan algunos inmigrantes por actos de discriminación y xenofobias.



¿Cuáles son esas denuncias más recurrentes?

Y... ¿cómo integramos los argentinos al inmigrante en épocas de desempleo y pobreza en aumento como la actual? "El problema de Chile es la desigualdad, no es el aumento en el boleto del subte" Alejandro Taibi, Licenciado de Relaciones Internacionales , señaló que "no se puede hablar propiamente de una Izquierda porque si bien hay diferencias cosméticas, accesorias, no se discutió la Constitución que dejó la dictadura. Lo mismo en nuestro país, ningún gobierno democrático discutió lo que constituye el estatuto colonial que tenemos en el país que es la Ley de Entidades Financieras, vigente en todos los gobiernos democráticos y que firmó Martínez de Oz y Videla".



"Las consecuencias de esto aparecen en la superficie en Chile de manera violenta y que no quisiéramos que esté viviendo ese país", comentó.



Dijo que "hay que separar. Una cosa es la xenofobia, el odio al extranjero y al pobre, al inmigrante por cuestiones económicas. Otra cosa es el nacionalismo defensivo de cada nación para preservar su identidad, su economía. Se suele confundir en una crítica de lleno a lo que es el nacionalismo o soberanismo de los pueblos. Defender la soberanía de un país no está mal, defender la identidad de una nación no está mal. Lo que sí está mal es entrar en cuestiones de no considerar humano, negarle el acceso a la salud, eso contraría todas las normas de humanidad".



"Chile tiene la particularidad de que el 1% de la población se queda con casi el 20% de la riqueza. El 50% más pobre se reparte el 1,6% restante. El problema de Chile es la desigualdad, no es el aumento en el boleto del subte. Es una sociedad estratificada, en la que no tienen muchas cosas que tenemos en Argentina y las exigen, no es que esto es nuevo. Hay tenido movilizaciones enormes en busca de educación gratuita. No tienen acceso a la universidad porque tienen que hipotecarse para acceder; tampoco a la salud. Si en Bolivia te quebrás y te hacen pagar, en Chile te quebrás y te hacen hipotecar una casa", aseguró.



Además, dijo que "un país puede coyunturalmente estar bien, como Chile o la Argentina de los ´90 o Ecuador. Chile no tiene industria, tiene un horizonte muy corto, por eso celebra tantos tratados de libre comercio. Hay países que pueden estar bien en la macroeconomía pero no se redistribuye. Son cosas coyunturales porque sostenidas en el tiempo nos encontramos con estas cosas, como las protestas. Una cuestión es el crecimiento y otra el desarrollo. El crecimiento puede ser económico y demás, pero si no se distribuye, si no hay un desarrollo humano de la nación".



"Los liberales latinoamericanos nos han dicho que Chile era el ejemplo pero porque era un pueblo manso. Se acabó lo que se daba y el pueblo chileno quiere otra cosa", agregó.



En Venezuela "hay un pueblo que está soportando y luchando a la vez. Es innegable lo que pasa pero también hay una lucha por mantener cierta soberanía contra gente que pidiendo la invasión del propio país. Es imposible y aberrante apoyar una intervención militar extranjera". "En Colombia nada es gratis; en Argentina la educación es gratuita y es lo más lindo que tienen" Liz Pérez, colombiana , manifestó que "el problema de la xenofobia viene de generación en generación, no cortan ese círculo vicioso. Los mismos padres se encargan de que sus hijos odien a los chilenos por el problema de las Malvinas. No les dicen que eso fue un conflicto de gobiernos y que no tiene nada que ver con el pueblo".



"Me vine de Colombia porque estoy casada con un paranaense. Colombia es un país donde siempre nos ha tocado pagar todo, hasta el lote de la casa lo tenemos que pagar anual. Nada es gratis. Si dan algo gratis es a los que son demasiado pobres, a los que no tienen casa ni nada. A las personas que trabajan nada le regalan, ni si quiera lo propio", relató.



Asimismo, dijo que "no considero que Argentina esté tan en crisis como lo ven los argentinos. El problema de los conflictos de Latinoamérica es que cuando hay un cambio de gobierno a los que más les afecta es a los pobres, porque los políticos siempre van a tirar para los ricos. Cuando los pobres ya se sienten ahorcados y ya no pueden más, hacen manifestaciones y el gobierno para no dejarse presionar les hace la guerra. Eso pasa a nivel mundial".



"Hay cosas que en Argentina no pago. Considero que a la salud no se la deberían dar gratis a todo el mundo. Se les tendría que dar a las personas vulnerables, a las que realmente lo necesitan. En Colombia cuando uno está en blanco en un trabajo se obliga a pagar la obra social. Lo que pasa con la economía es que no se sostiene porque hay muchas personas que tienen cómo pagar y prefieren no pagar", dijo.



Opinó que "los mismos argentinos se quejan de que están en crisis y yo como colombiana no los veo en crisis. Cuando dicen que van a llegar a estar como Venezuela creo que nunca lo harán porque Venezuela quiere ser como Cuba, un país aislado, no quiere ayuda de nadie. Argentina recibe ayuda de todas partes del mundo".



"Mi hijo me dice que se quiere ir a EE.UU y yo le digo que no, que en Argentina hay educación gratuita. Es lo más lindo que tiene Argentina. No lo aprovechan. Hay gente que entra a estudiar una carrera y no la termina, no entiendo cómo no la aprovechan". La opinión de los panelistas El periodista Javier Aragón, indicó que "lo más preocupante es que para el lunes 28 de octubre se anuncia, gane quien gane, una situación muy crítica económicamente. Me da miedo que el espejo de lo que está ocurriendo en varios países latinoamericanos se pueda registrar en Argentina, con esa violencia".



El locutor Alejandro Abero, manifestó que "tengo varios amigos argentinos que están en Chile y hablé con ellos para preguntarles cómo viene la situación. Un periodista me dijo que en realidad esto no era por los 30 pesos que sale el metro, sino los 30 años que se vienen bancando la situación".



El panelista Mariano Kohan, dijo que "más allá de la campaña electoral del gobierno que se dio tanto por Patricia Bullrich como nuestro canciller Faurie, a decir que había sido provocación o una revuelta organizada por Maduro y por Cuba, los analistas internacionales dicen que la gran diferencia es que en Argentina hay organizaciones políticas sociales y sindicales que convierten el malestar de la gente en acción política y en votos".