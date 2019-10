Cristina y Kicillof cerraron campaña en La Plata con tono nacional

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, y la postulante a la vicepresidencia, Cristina Fernández de Kirchner, encabezaron este miércoles el cierre de la campaña del Frente de Todos. Con sendos discursos anclados en la "realidad económica", ambos aprovecharon para darle al acto en La Plata un tono de campaña nacional.La primera en arrojar la piedra fue la exmandataria al referirse a la crisis social por la que atraviesa Chile. "¿Cuántos de ustedes escucharon que Chile era el modelo económico a seguir?", lanzó desde el escenario montado en en el cruce de las avenidas Centenario e Iraola."Donde se quiebran los lazos de solidaridad se termina como termina con lo que está pasando allí", agregó Cristina al señalar que "no hay sociedades buenas que se desarrollen en paz si el crecimiento no es equitativo".Sobre el final de su discurso, la expresidente se metió de lleno en la compulsa electoral y arengó a la multitud de militantes que se acercaron hasta allí: "Para que tener trabajo no sea un privilegio, para que estudiar sea la ambición de los pibes. No estamos diciendo que nos traigan nada del otro mundo. Estamos diciendo que queremos recuperar el derecho a ser felices".Cristina y Kicillof se mostraron juntos en La Plata junto a la compañera de fórmula del exministro de Economía, Verónica Magario, y la candidata a la Intendencia local, Florencia Saintout.A su turno, Kicillof le agradeció a Cristina por "la visión estratégica" porque "ella tenía la llave de la unidad". En ese contexto, el exministro de Economía también le reconoció "al próximo presidente, Alberto Fernández, su compromiso" a lo largo de la campaña electoral bonaerense."Faltan unos días para llegar a la elección. Fueron cuatro años de sufrimiento: de castigo para muchos. Lo que tenemos que hacer es no perder la oportunidad para entender lo que pasó", lanzó el candidato a gobernador de la Provincia más votado en las PASO de agosto.En tono conciliador, Kicillof llamó a "cerrar esta maldita grieta que quisieron crear para que no nos hablemos entre los argentinos". De la misma manera, aseguró: "Hubo un fracaso en una forma de concebir la economía y de gobernar. No se puede gobernar el país como una empresa".Ámbito.com.