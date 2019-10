Macri, en Mar del Plata: "No queremos que nos pasen por arriba una y otra vez"

"Nos dijeron que querían ir por todo, hasta por nuestra libertad, pero por suerte estamos acá. En aquel momento dijimos ´Basta, hasta acá llegaron`. Ahora tampoco queremos que nos pasen por arriba una y otra vez", enfatizó el mandatario.Macri estuvo acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal, con quien compartió su último acto antes de las elecciones, ya que este jueves el Presidente cerrará su campaña en Córdoba y la mandataria provincial, en Vicente López.Miles de seguidores de Juntos por el Cambio siguieron la ceremonia en la Avenida Luro y la Costanera, donde estuvieron también el candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, y a intendente de la ciudad balnearia, Guillermo Montenegro, como también los postulantes a diputados Cristian Ritondo y María Luján Rey."Lo que falta lo vamos a hacer", sostuvo, por otro lado, el Presidente, al referirse a una hipotética segunda gestión suya y destacó a la gente que "salió a la calle en cada ciudad que hemos ido" en las marchas del "Sí, se puede" realizadas en la última semana.Además volvió a criticar al kirchnerismo: "No caigamos de vuelta en las falsas promesas de aquellos que tantas veces nos defraudaron, ahí sólo hay privilegios que defienden con patotas", disparó.Y a los descontentos con su gestión les envió otro mensaje: "No dejemos que las dificultades nos hagan abandonar lo logrado, abandonar nuestros sueños", señaló, mientras el público gritaba "Se siente, se siente, Mauricio Presidente" y "Mauricio lo da vuelta".Previamente, Vidal también pidió no creer "en falsas promesas de que les van dar trabajo, cuando entre 2011 y 2015 el trabajo cayó en Mar del Plata" y aseguró que "Montenegro va a ser un gran intendente"."Escuchamos y entendimos el 11 de agosto (en referencia a la derrota en las PASO), estamos dispuestos a corregir lo que haya que corregir y a mejorar", sostuvo la gobernadora, quien a diferencia de Macri tiene una misión más complicada ya que ella no cuenta con la instancia de balotaje para revertir la diferencia de más de 17 puntos que le sacó el postulante del Frente de Todos, Axel Kicillof.Luego, agregó: "Es muy importante ir a votar, no es una obligación, es una oportunidad de hacer escuchar nuestra voz de que sí se puede. En Buenos Aires no hay segunda vuelta, cada voto cuenta y es importante".NA