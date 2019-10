AGDU advirtió que Nación no garantiza sostenimiento de Escuela Secundaria UNER

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) denunció que la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) no ha consolidado los 34 millones de pesos que la Escuela Técnica Secundaria de Concordia necesita anualmente para el pago de salarios.







Esos fondos no están incorporados en el Presupuesto que el Ministerio de Educación de la Nación asigna a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). "Esa falta de consolidación presupuestaria significa que los fondos no están asegurados y que todos los años hay que renegociarlos", cuestionó la secretaria general del sindicato, Patricia Riobó.







A esa cifra se suman otros tres millones de pesos para gastos de funcionamiento de la Escuela, entre ellos el mantenimiento edilicio y la partida de alimentos para el estudiantado. "Este último ítem es muy importante debido a que la escuela se encuentra insertada en una comunidad muy vulnerable", afirmó Riobó. La SPU ?dependiente del Ministerio de Educación de la Nación? tampoco ha girado ese monto y la UNER debió cubrirlo con fondos propios.







Riobó advirtió que "la falta de consolidación en el Presupuesto implica que la Escuela Secundaria todavía hoy no tiene asegurada la continuidad de todos los cargos docentes". Esto "es grave porque pone en riesgo los cargos y también la educación de los chicos", remarcó.







Señaló que "para asegurar la continuidad es necesario que estos fondos estén incorporados en el Presupuesto" de la UNER. "Que se incremente el Presupuesto en 34 millones asegura los cuatro primeros años de la escuela", sostuvo Riobó.







Actualmente, al no estar los fondos consolidados en el Presupuesto, su envío depende de la firma de una resolución del Ministerio de Educación de la Nación. La cartera educativa nacional ya reconoció "los cálculos, las cuentas y los cruces de datos" informados por la UNER para cubrir este año. "Lo único que les falta es emitir la resolución ministerial para asignar créditos y transferir fondos. Pero eso justamente es lo que no hacen", cuestionó la titular de AGDU.







Otro punto que señaló Riobó es que la SPU tampoco asignó los fondos de capacitación correspondientes a la UNER, firmados en el acuerdo alcanzado durante la paritaria nacional. Ante esta situación, la titular de AGDU reclamó a la Secretaría a cargo de Pablo Domenichini que "en forma urgente firme las resoluciones y cumpla los pasos administrativos necesarios para dar solución a esta situación, cuya consecuencia es el desfinanciamento de la Universidad".







La Escuela Técnica Secundaria de Concordia depende de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Fue creada en 2015, en el marco del Proyecto de Creación de Escuelas Secundarias en Universidades Públicas del Ministerio de Educación de la Nación. Inició sus actividades en 2016.