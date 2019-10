Macri, en Rosario: "No nos va a ayudar traer a los mismos del pasado"

"Sabemos que tenemos más desafíos por delante, pero no nos va a ayudar traer a los mismos del pasado, a los que tantas veces nos defraudaron", enfatizó el Presidente ante miles de personas que se reunieron en las escalinatas del Parque España, ubicadas en Sarmiento y el río.



Se trató de una nueva marcha del "Sí, se puede" en el marco de la campaña que organiza el oficialismo con la que busca en las elecciones del domingo forzar un balotaje frente a Fernández luego de la derrota en las PASO de agosto.



A su vez, Macri exhortó a sus seguidores a que convenzan a los indecisos de cara a la votación: "Hay que salir a hablar con nuestro amigo, compañero de trabajo o familiar, para decirles que lo necesitamos, que tenemos que estar juntos para construir esta Argentina que queremos".

"No podemos aceptar que después de haber destruido al país, con el dedito levantado, nos digan que ellos son los que saben, eso es inaceptable", planteó, en otro dardo hacia el postulante del Frente de Todos.



En referencia las convocatorias de las marchas del "Sí, se puede", Macri dijo que son "algo único, algo que no pasó nunca en este país", y las definió como "el comienzo de algo maravilloso".



También, Macri se refirió, sin nombrarla, a la ex presidenta y actual compañera de fórmula de Fernández, Cristina Kirchner: "Acá cerca dijeron Vamos por todo , quisieron ir por nuestra libertad", sostuvo al recordar la frase de la ex mandataria pronunciada en un acto en Rosario por el Día de la Bandera.



Y luego volvió a arengar a sus seguidores: "La verdadera fuerza está en nosotros, los que nos levantamos para ir a trabajar y sacar este país adelante".



Antes del jefe de Estado tomó la palabra el candidato a vicepresidente del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto, quien señaló que "el esfuerzo está hecho y en la etapa que viene el Presidente va a sacar la Argentina adelante".



Del acto participaron también la primera dama, Juliana Awada, y dirigentes y candidatos santafesinos de Juntos por el Cambio, como José Corral y Federico Angelini, entre otros.



Antes de la ceremonia, Macri fue recibido en el aeropuerto de Rosario por el intendente electo de la ciudad, de su mismo espacio, Pablo Javkin.



Las marchas continuarán el miércoles cuando Macri visite la ciudad balnearia de Mar del Plata, junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para hacer el cierre en Provincia, el principal distrito electoral del país.

NA.