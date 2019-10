Bordet: "El 27 será un punto de inflexión para emprender una nueva senda"

El gobernador Gustavo Bordet

Política El Frente de Todos realizó el acto de cierre de campaña en Paraná

, con la presencia del gobernador Bordet, del intendente electo y vicegobernador de la provincia, Adán Bahl y candidatos a senadores y diputados nacionales, conoció Elonce., tras el acto de cierre en Paraná aseveró, según supo"que este 27 de octubre es mucho más, se encamina nuestro país en la senda de un modelo de crecimiento, de empleo, de desarrollo, de producción y deja de lado un modelo de especulación, de renta financiera, que hoy tiene tasas del 81 %, que tiene tasas de inflación que a fin de año llegará al 60 %, un modelo que nos ha dejado un 35 % de pobreza, que ha generado una exclusión en los sectores más vulnerables de la ciudad"."Todo esto ha sido manifestado claramente por voluntad en las urnas el 11 de agosto y sin lugar a dudas, el 27 comienza una nueva etapa en la Argentina, que para la provincia de Entre Ríos es realmente muy positiva porque tener un gobierno nacional, que tenga la misma sintonía, un Presidente como Alberto Fernández con quien tenemos una amistad y una misma visión de las provincias y la Nación, creo que es una gran oportunidad para todos los entrerrianos", resaltó.", destacó.De la misma manera el Gobernador reelecto aseveró, "".Al ser consultado al respecto, Bordet dijo que "Alberto tiene una agenda muy concentrada, yo lo estuve acompañando en La Pampa, estaré en el cierre, el jueves en Mar del Plata, entendemos que hay una dinámica en nuestro país que va a venir, lo hemos conversado con los gobernadores, tendremos un presidente que va a estar apoyado en 24 gobernadores y que a su vez va a apoyar a 24 gobernadores. Es la etapa que viene, no van a ser tiempos fáciles, claramente no lo son. Estamos hoy en medio de una crisis muy profunda, pero sabemos cómo hacerlo y hay que concertar en un proceso de unidad nacional, que es lo que lo que hemos hablado con los gobernadores, que hemos planteado con Alberto, para poder sacar a nuestro país de la crisis".Para Bordet, "desde agosto a la fecha, nadie gobierna la Argentina, el Presidente está en distintas ciudades del país, a las gestiones que hacemos en Buenos Aires no tenemos interlocutores que la puedan responder y uno ve que los indicadores están cada vez más disparados como que aquí no pasa nada. Creo que hay que tomar con mucha responsabilidad después del 27, el 28 ponernos a trabajar para reconstruir lo que ha sido dañado que es mucho".Puso relevancia en que la campaña en Entre Ríos ha sido "austera" ya que, afirmó: "No podemos hacer una campaña dilapidando recursos que por otro lado no los tenemos. Nuestros candidatos sí entendieron la política así, de salir a hablar cara a cara con los vecinos, ir a cada pueblo, a cada ciudad, a plantear nuestra propuesta. Esto ha sido muy enriquecedor"."Más allá de lo que los números las encuestas puedan decir, que por supuesto son muy favorables,", apuntó.En tanto destacó a: "".", puso relevancia el Gobernador. Acotó que "por un lado es cierto que recibimos más coparticipación pero por otro lado, es cierto que las provincias nos hicimos cargo de la tarifa social eléctrica, nos hicimos cargo del subsidio al transporte que el Gobierno nacional, abandonó. Las provincias y los municipios perdimos el Fondo Federal Solidario que es el fondo de la soja".Para el Gobernador no se está hablando "de una gran matriz de cambios, sino de cuestiones que tiene que ver con la sensibilidad, el sentido común de todos los días".Asimismo, para finalizar Bordet destacó que "el". Elonce.com.