El Frente de Todos realizó el acto de cierre de campaña en Paraná

El intendente electo por Paraná, Adán Bahl,

La candidata a diputada nacional, Blanca Osuna

Marcelo Casaretto, candidato a senador nacional entrerriano por el Frente de Todos

La candidata a senadora, Stefanía Cora

El candidato a senador nacional por el Frente de Todos, Edgardo Kueider

El gobernador Gustavo Bordet

El Frente de Todos realiza el cierre de campaña en la Estación del Ferrocarril, con la presencia del gobernador Bordet, de Adán Bahl y candidatos a senadores y diputados nacionales, mostróagradeció por "mantener intacto el compromiso militante de Paraná hasta el último día de la campaña"."La política de ajuste y la timba financiera han dejado millones de argentinos sin trabajo, algunos miles de argentinos han tenido que cerrar sus fábricas, otros miles han tenido que bajar las persianas de sus comercios, y los que aún tiene trabajo mirar con impotencia de qué manera cada día va perdiendo valor su salario, ha tenido que resignar futuro, resignar esperanza, han tenido que lugar en la mesa familiar. PeroDe la misma manera dijo: ", salir a defender su dignidad y hacerse cargo de su destino que es la grandeza de la patria, una patria libre, solidaria y soberana que nos incluya a todos"., expresó que "hemos transitado la provincia en muchos pueblos, nos recibieron con preocupación pero con esperanza. Hubo un fantástico proceso de unidad."."Fue una campaña distinta. Fue despojada de marketing y en ese sentido nos puso cara a cara esforzándonos por hacer uso de una herramienta que es la palabra, el encuentro, el mano a mano. Esa fue la nota distintiva.", agregó.Asimismo, resaltó que "la grieta deja en el camino las ganas de estudiar, de comer, los remedios de los viejos, a la gente endeudada, el endeudamiento multimillonario para Argentino. Trabajaremos desde el Congreso esa desigualdad. Vamos a trabajar por Entre Ríos y Paraná"."Siempre se puede mejorar. Es de humano bien nacido decir que vamos a ser mejores. Ojalá ese reclamo de volver mejores valga para todos.Nos unimos porque somos peronistas y el peronismo sabe gobernar, trabajar juntos, militar juntos", finalizó.A su turno,, habló ante los presentes en el acto y sostuvo: "en las elecciones, logramos obtener triunfos importantes como en Paraná y otras ciudades y municipios que pudimos recuperar, producto del trabajo y la conciencia en todos los rincones de la provincia", dijo y agregó que "la Argentina tiene ahora, grandes desafíos porque estamos en una profunda crisis. En varias crisis, el peronismo sacó al país y en esta crisis, nuevamente el peronismo va a asumir el compromiso de encausar las cosas en la Argentina", remarcó el actual titular del IAPV."Este domingo, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, van a ser ganadores en primera vuelta para llegar a la presidencia de la Nación", sostuvo Casaretto y agregó que "nos interesa gobernar bien y acorde a los intereses de todos los argentinos", dijo."Vamos a llevar al Congreso de la Nación, los temas relacionados con los trabajadores, con los jubilados, con las pequeñas y medianas empresas y con cada uno de los sectores de la provincia. Además, vamos a trabajar con nuestro gobernador para ser los voceros de nuestra provincia en el Congreso y con los 44 intendentes peronistas de la provincia con quienes vamos a trabajar codo a codo. También, seremos la voz de Alberto y de Cristina en el Congreso de la Nación", resumió al referirse a su tarea como legislador nacional., indicó que ". Que el proceso que empecemos a construir a partir del 27 de octubre junto a Alberto y Cristina sea un proceso de unidad del pueblo argentino"."Tenemos un proyecto de inclusión, de justicia social, de soberanía e independencia económica. Sin esto cada cuatro u otro año vamos a estar discutiendo otra vez la nefasta realidad que vivimos con Mauricio Macri en el gobierno", dijo.Asimismo, señaló que ""."Chile está diciendo basta, ya lo hizo Bolivia, lo está empezando a hacer Ecuador y nos falta dar la discusión en Brasil.", agregó.aseveró que"."La palabra unidad ya dejó de ser un slogan de campaña, la hemos construido de verdad, fue un proceso largo, que a mí me tocó en la provincia de Entre Ríos llevar adelante un fuerte debate y recorrer cada una de las localidades de esta hermosa provincia por orden del gobernador Gustavo Bordet que ha tenido la visión de trabajar en esa línea y lo hemos logrado. A principio s de este año, con esa visión del Gobernador, me tocó llevar la adelante con el mismísimo Alberto Fernández. Por supuesto que ni yo ni nadie, ni el mismo, se imaginaba que iba a ser el Presidente de la Nación. Lo gramos hacerlo, como decía Blanca Osuna, destacando el gesto también de Cristina de deponer su interés particular y privilegiar los intereses del pueblo", resaltó Kueider.De la misma manera afirmó: "Y vaya si tuvo resultado esa unidad que nos ha permitido a todo el peronismo unido, recuperar muchas ciudades que habían estado en manos de Cambiemos, y lo están todavía, pero gracias a ese proceso, eMencionó que,en el segundo en la historia de la provincia, y el primero desde el advenimiento de la democracia"."No tengo ninguna duda que el peronismo unido,. Vamos compañeros a ganar", manifestó en su discurso., expresó que "mucho se habló de la unidad. Ya lo decía Perón a lo que representaba la unidad."."Como ocurrió en otras épocas han querido fragmentar el peronismo en varias partes para poder seguir teniendo los privilegios del poder en Argentina. Pudimos entender ese proceso, lo entendió Alberto y lo entendimos los dirigentes de la provincia de Entre Ríos.", dijo.Asimismo, indicó que "Queremos que Paraná se levante, que sea nuestra gran capital de provincia. Voy a estar al lado de cada intendente de la provincia como lo estuve estos cuatro años, no importa el partido que sea porque hay que gobernar para todos los entrerrianos".No alcanza si el domingo no tenemos un triunfo contundente de Alberto y Cristina", remarcó.Opinó que "".Hoy más que nunca tenemos que retomar esta senda de crecimiento, de empleo, vayamos con fuerza, con alegría. Este octubre va a volver a ser peronista", finalizó.