Gremios se reúnen con el gobierno para definir el porcentaje de cláusula gatillo

En abril último, el Gobierno cerró un acuerdo salarial con los docentes, primero, y los estatales, después, que se extiende hasta febrero de 2020.



La propuesta salarial, aceptada en el caso de los maestros en el marco de una conciliación obligatoria dictada por la jueza laboral Gladys Pinto, supuso un aumento del 22% para el primer semestre. De este 22%, 11 puntos de esa propuesta correspondieron al aumento pendiente del 2018 por el desfase entre salarios e inflación. La diferencia restante entre salarios e inflación del primer semestre de 2019 se actualizó con la liquidación de los haberes de junio.



En tanto, para el segundo semestre se propuso una actualización trimestral de haberes, esto es: el aumento del período julio, agosto y septiembre se liquidará con los haberes de octubre; y los aumentos de octubre, noviembre y diciembre, con los haberes de enero del 2020. En el primer caso, los estatales lo cobrarán a principios de noviembre próximo; en el segundo, en los primeros días de febrero del año entrante.



El dato que faltaba para aplicar la cláusula gatillo del primer trimestre del segundo semestre ya está. La inflación de septiembre fue del 5,9%. Entre enero y septiembre, la inflación acumula un aumento del 37,7%, pero comparado con septiembre de 2018, el alza fue del 53,5%.



En el gremio docente hacen un cálculo del 15,3% de actualización por aplicación de la cláusula gatillo. El índice acumulado a junio fue del 22,4%; ahora el acumulado a septiembre es 37,7%. El dato del 15,3% resulta de la resta entre esos acumulados.



En la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) hablan de un 12,6%.



Como fuere, el tema será debatido hoy en una reunión que habrá entre los gremios del Estado y el Ministerio de Economía, a las 9,30.



Oscar Muntes, secretario general de ATE, dice: "Estamos convencidos de que esa recomposición se va a dar. El acuerdo paritario es muy claro. No hay alternativas de desconocer la realidad. Esta cláusula se tiene que aplicar, y se tiene que aplicar en octubre. Y tiene que ser el porcentaje que ya se conoció de inflación. El ministro de Economía (Hugo Ballay), en diferentes declaraciones, dijo que iban a cumplir con el acuerdo paritario. También lo ha dicho el señor gobernador (Gustavo Bordet). Así que no vemos una situación compleja como para que no se cumpla".



Sobre el índice a aplicar, señaló que "eso es lo que estamos debatiendo para llevar a la reunión con Economía. Se había planteado el 15,3%, luego el 12,6%, pero lo que sabemos de mínimo es que con el salario de octubre habrá una recomposición por actualización en función de la inflación de 12,1%. Este porcentaje surge de sumar el 2,2% de inflación en julio; el 4% en agosto; y el 5,9% de septiembre. Es automático. No puede haber ni va a haber discusión".



Finalmente, confirmó que esa actualización no llega a los contratados. "Logramos fijar un mínimo en junio de $21 mil, pero no se los pudo incorporar a la cláusula gatillo. Avanzamos mucho con los contratados, pero no nos alcanzó para decir que tenemos un salario digno. En el caso de los empleados de planta llegamos con un mínimo garantizado de bolsillo de $23 mil. Pero estamos a $12 mil para no ser pobres", dijo al sitio Entre Ríos Ahora.