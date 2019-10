Alberto Fernández encabezó un acto junto a Massa y Aguilera en Olavarría

El candidato presidencial del espacio Frente de Todos, Alberto Fernández estuvo en la localidad bonaerense de Olavarría para acompañar al candidato a intendente local, Federico Aguilera en el marco de la campaña antes de las elecciones generales del próximo domingo 27 de octubre.En ese marco, participaron de un acto que tuvo lugar en el Club Pueblo Nuevo de la ciudad. Asimismo, quien apareció nuevamente en escena fue el propio Sergio Massa, quien pugna por volver a la Cámara Baja del Congreso de la Nación y figura primero en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.Luego de que hablara Federico Aguilera, el ex intendente de Tigre manifestó que "es una alegría encontrarnos y ver tanta energía, tanta pasión. Tenemos la convicción para que el próximo domingo con Alberto y Cristina con Axel y con Federico Aguilera, sin cortar la boleta con un solo equipo podamos construir una argentina de pie".Luego, expresó que un hipotético gobierno de Alberto Fernández posibilitará "reconstruir la Argentina del trabajo y la producción" y aprovechó para solicitarles a los productores agropecuarios de la zona en cuestión "que no tengan miedo, que estén tranquilos que es entre todos, con el acuerdo económico y social".Para finalizar, les habló a la parte del electorado que no eligió al Frente de Todos. "Pedirles a aquellos que el 11 de agosto no nos acompañaron pero rechazaron al gobierno. Quiero pedirles que le den al próximo presidente su acompañamiento, que no duden en votarnos, no tiren su voto, necesitamos la legitimidad de un presidente fuerte", cerró.