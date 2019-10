Santa Fe: Polémica por un nuevo impuesto para mantener caminos rurales

La Comisión Asesora Regional Santa Fe de Coninagro rechazó el proyecto de ley aprobado recientemente por el Senado de esta provincia, que crea el "Programa Provincial de Accesibilidad Permanente a Unidades Productivas Ubicadas en Zonas Rurales", por iniciativa del senador justicialista por el departamento Castellanos Alcides Calvo, cercano al gobernador electo, Omar Perotti.La iniciativa propone la creación de un fondo provincial para solventar el 40% de los costos que demande la ejecución de tareas de mantenimiento de caminos rurales. Del 60% restante deberán hacerse cargo los productores (en un 50%) y los municipios y comunas (10%)."Se pretende que el sector productivo aumente sus aportes para solventar los costos de la inoperante burocracia y los gastos de política provincial, que hoy ya sostiene mediante el pago de tasas e impuestos exorbitantes dada la inexistente retribución", expresó Coninagro en comunicado y continuó duramente contra el Estado provincial: "Lo aprobado por los senadores provinciales es el reconocimiento expreso a la ineptitud de los órganos del Estado provincial para sostener el sistema vial. Paradójico, genera mayor transferencia de recursos económicos desde el ya expoliado sector productivo para sostener esos mismos organismos que son declarados como incompetentes para cumplir sus funciones", sostuvo la entidad.Por otro lado, la entidad rural señaló que el proyecto es inconstitucional, debido a que pretende una "doble imposición" respecto de tributos como la tasa sobre inmuebles rurales, el impuesto inmobiliario y de patente que ya aporta el sector. "Tal circunstancia es conocida por los legisladores, por lo que pretende ocultar la doble imposición utilizando el término "contribución" (art. 5) y el término "obra", cuando en realidad es sostenimiento de la estructura vial actual, según el propio art. 1 y el art. 7 del proyecto", remarcó."Nuestra institución, no sale del asombro ante la intempestiva e inconsulta decisión de aumentar la carga tributaria. Jamás se debatió una cuestión como la ahora decidida por el Senado, por lo que pierde el sentido la propia existencia de la denominada Mesa de Análisis Tributario Provincial", denunció Coninagro.En tanto, Marina Massat, tesorera de dicha comisión de Coninagro Santa Fe, admitió ante una consulta deque "en Santa Fe hace bastante que venimos reclamando porque la tasa sobre inmuebles rurales la aplican las comunas, que cobran la denominada tasa por hectárea. Lo cierto es que nos cobran pero no realizan los trabajos que son necesarios e indispensables para nuestra labor"."Es toda una sorpresa que los señores senadores hayan aprobado un impuesto más, que va destinado al área de Vialidad Provincial, cuyo servicio es pésimo. En otras palabras, siguen recaudando cada vez más para áreas que no cumplieron con lo que tenían que cumplir", agregó.Massat, radicada en el departamento General Obligado, al norte de la provincia, reconoció que "nadie, ni nuestro senador (Orfilio Marcón, del Frente Progresista Cívico y Social) habló con nosotros. El legislador me dijo que tenían que aprobarlo porque era pedido de la gente del gobierno que viene. Eso da más bronca todavía", subrayó.