Las estrategias que delinean los candidatos para el segundo debate presidencial

En la cuenta regresiva para elen la Facultad de Derecho de la UBA, los candidatos presidenciales se preparan con todo para lo que será la última exposición entre ellos previo a las elecciones generales que podrían definir al próximo mandatario.intensifican la preparación para mostrar su cartas esta noche, a partir de las 21.Los cuatro ejes temáticos del segundo debate serán: Seguridad; Empleo, Producción e Infraestructura; Federalismo, Calidad Institucional y Rol del Estado; y Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda.en el comienzo del debate, a diferencia de la edición anterior. El candidato de Juntos por el Cambio, que aspira a entrar en el balotaje,Según consigna, el gesto que hizo Fernández en el debate del domingo pasado en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Además, para desestimar la imagen del kirchnerismo "moderado" que trata de plantear el candidato del Frente de Todos para sumar respaldo de los votantes que no pertenecen al núcleo duro del espacio., el más votado en las elecciones primarias, se prepara para responder a los embates del Presidente luego de las duras críticas que le hizo en la anterior edición. Se descarta que ratificará sus críticas a las prisiones preventivas de exfuncionarios kirchneristas -muchos de ellos fueron liberados tras las PASO- y quecuando el Presidente le "enrostre" los casos de corrupción en los gobiernos anteriores.Pero el fuerte de Fernández serán, como hace una semana atrás,. Hará énfasis en los déficits del Gobierno de Macri en variables como la desocupación, la política habitacional y especialmente la pobreza, que según el último índice del INDEC aumentó 8,1 puntos en un año y en el primer trimestre alcanzó al 35,4% de la población.Mientras queEl exministro de Economía y candidato de Consenso Federal evitará "meterse en el barro" con el resto de sus rivales, especialmente Macri y Fernández y hará propuestas concretas para atraer a los "desencantados" con el oficiliasmo y el kirchnerismo.Trabajó la semana pasada en una mejora de la presentación de sus propuestas para cumplir con el tiempo de exposición fijado para el debate. El objetivo es cómo presentar sus planes de campaña en los dos minutos que tiene cada postulante para hablar sobre qué haría en caso de ganar las elecciones.En el caso de, sus allegados se mostraron conformes con el desempeño que tuvo el candidato del Frente Despertar pero consideraron que podría haber subido la apuesta con el discurso económico para confrontar con sus rivales.Aunque sus allegados no adelantaron detalles de que lo será la estrategia del economista liberal se cree que hará foco en la inflación, exportaciones e impulso del comercio exterior en un esquema que califica como la "demolición" del sistema económico., del Frente NOS, aumentó su preparación para cumplir con los tiempos pautados en el debate para hacer las exposiciones. Al extitular de la Aduana y exvicepresidente del Banco Nación se lo vio impreciso con los plazos para hacer sus presentaciones, y durante el evento se justificó al argumentar que "no veía el cronómetro".En tanto quereforzará la confrontación con el resto de los adversarios y les hará críticas por lo que, considera, son las faltas de propuestas como el programa de Alberto Fernández para aumentar los sueldos y parar la fuga de capitales.