Paranaense que "pisa fuerte" en la industria del cine brindó charla motivacional

El 2° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) cuenta con una serie de instancias formativas a cargo de actores, críticos y directores. Uno de los disertantes fue el especialista paranaense en efectos visuales, Rodrigo Tomasso que contó en su ciudad, su experiencia tan rica, de vida."Estoy haciendo un recorrido de cómo me forme en esto, para dar disparadores para quienes quieren arrancar en esto, y conocer un poco más de lo que son los efectos visuales", detalló Tomasso aEn el mismo sentido reconoció que "la tecnología avanza, y nosotros vamos atrás de la tecnología tratando de adaptarnos. Ya con el 4K fue un cambio fuerte y ahora se está hablando de 8 k".Al ser consultado por esta segunda edición del Ficer mencionó que "está cada vez mejor organizado" y puso relevancia en "el cine de Italia al que se le está dando tanta importancia en esta edición. Me parece muy bueno ese nexo con el tema de las colectividades".El cineasta paranaense, que participó en los efectos visuales en "El secreto de sus ojos" ?ganadora del Oscar a mejor película extranjera, contó que ese "hito en su vida" fue "un antes y después", poniendo relevancia en que lo fue también "para el rubro de los efectos visuales a nivel nacional, ya que no había hasta ese momento un reconocimiento de la figura de un supervisor en un largometraje".Contó asimismo cómo sigue su trabajo: "Hicimos la última película de Campanella, enganchamos con una peli para afuera que se va a estrenar el año que viene, con actores de Hollywood y ahora estamos con una miniserie coproducción Argentina Chile, que se está filmando en estos momentos".