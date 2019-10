Tres municipios entrerrianos se sumaron a la Licencia Nacional de Conducir

El Gobierno Provincial continúa trabajando para poner en marcha en los municipios de Entre Ríos la Licencia Nacional de Conducir (LNC). "Esta iniciativa significa un avance de los servicios a los vecinos, ya que no deberán trasladarse a otras localidades para obtener su Licencia Nacional y tendrán en su localidad la emisión, capacitación, control y fiscalización la cédula", detalló la ministra Romero.



Actualmente, Entre Ríos cuenta con el 70 por ciento de municipios adheridos al Sistema Nacional de Licencia. En esta oportunidad se sumaron los municipios de San Justo, Aranguren y Ubajay.



El Sistema Nacional de Licencia tiene como objetivo, también, la implementación del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito -creado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial-, como requisito previo a la emisión de la LNC.



El Intendente de Aranguren, Eduardo José Tessore Grosso, explicó: "nos veíamos en la necesidad de incorporarnos a este sistema ya que, tenemos en nuestro municipio muchos camioneros que trabajan en otros países y que no podían salir del país con el carnet que se emitía en la localidad. En este sentido, la Ministra nos recibió muy bien y no tuvo ningún inconveniente en facilitarnos la adhesión al Sistema Nacional".



Kits de Seguridad Vial



Tras la firma del convenio con municipios, la Ministra de Gobierno, a través del Observatorio de Seguridad Vial, entregó kits destinados a mejorar el control del tránsito. Los mismos contienen bastones luminosos led, conos y chalecos refractarios y material de concientización, que comprende folletos, bolsas de residuos para autos y volantes.



De la rúbrica participaron también, el intendente de Aranguren, Eduardo José Tessore Grosso; el intendente de San Justo, Leonardo Cergneux; el intendente de Ubajay, Marcelo Giménez; el secretario de Relaciones Institucionales, Germán Grané y los representantes del Ministerio de Gobierno en el Observatorio de Seguridad Vial, Eugenio González y Pablo Peil.