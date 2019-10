Bordet:"Debemos tener herramientas que aseguren el desarrollo que genera empleo"

Sobre la pobreza y la inflación

Sobre la Expo

"Como gobierno provincial, debemos llegar con las herramientas necesarias para asegurar el desarrollo que genera empleo, sobre todo en momentos que se presentan como muy críticos", afirmó el gobernador al recorrer la Expo Concepción que se desarrolla este fin de semana en La Histórica.El mandatario indicó que es en esos momentos críticos, "cuando el Estado tiene que estar cerca de quienes son generadores de posibilidades de generar empleo, pero también de aportar a un proceso de desarrollo que requiera la provincia".En ese marco, el gobernador dijo ante la prensa local, que las expectativas para la Expo "son muy buenas" y recordó que el año pasado estuvo en la reinauguración de este evento que "caracterizó durante mucho años a Concepción del Uruguay y que el intendente Lauritto decidió reeditarlo. Quedé gratamente sorprendido cuando vine en aquella oportunidad porque se puede apreciar y ver lo mucho, lo bueno que tiene para ofrecer en materia de producción, de industria, emprendimiento, de software, de todo lo que hace a turismo, entre otros"."Es muy importante tener este ámbito para poder tomar contacto, poder generar articulación con el sector privado y desde el lugar que nos toca como Estado, como gobierno provincial", continuó.En este sentido, dijo que "este evento que nuclea todo lo que se produce aquí en Concepción, en la zona, todo lo que se genera en actividad económica, tiene que estar apoyado no sólo como lo hace la Municipalidad de Concepción del Uruguay con muchísimo esfuerzo, sino también en la parte que nos toca como gobierno provincial".El gobernador también habló de sus preocupaciones en relación con la pobreza creciente y la responsabilidad de los gobernantes: "Hay cosas que nos preocupan mucho todos los días y hay que estar gobernando para eso y ponerse al frente de los problemas".En materia económica, analizó Bordet, "hay muchas dificultades". Y ahondó al respecto: "Hay una inflación creciente, un costo de vida que marca un 5,9 por ciento en un mes, que es mucho más de lo que tiene un país en un año, y estas cosas deben preocuparnos y tiene que haber un Estado presente para resolverlos".El mandatario se refirió a su vez a la presentación realizada por la provincia ante la Corte Suprema de Justicia para la devolución de los fondos retenidos por Nación de IVA y Ganacias, con resolución favorable. "Los fondos coparticipables no son sólo para la provincia sino también para los municipios", recordó. "Se redujeron impuestos que son coparticipables, y el 50 por ciento corresponde a las provincias", agregó.Al respecto, Bordet referenció: "No es que nosotros estemos en desacuerdo con la eliminación del IVA para los productos de la canasta básica. Nosotros estaríamos dispuestos si hay un programa y un proyecto serio a llegar a un acuerdo con el Presidente de la Nación para llevarlo adelante. Pero en plazos porque aquí se tomó esta decisión solamente por tres meses, en diciembre se termina y vuelve a estar como estaba antes. Entonces esto fue claramente una medida electoralista que perjudicó seriamente las finanzas de la provincia y de los municipios. Por eso nosotros protestamos"."Además también pasó una situación que habíamos advertido antes: se eliminó el IVA de los productos de la canasta básica y sin embargo fueron los productos que más aumentaron. Lo cual quiere decir que al consumidor, al vecino de a pie que va todos los días al supermercado, no le representó ningún beneficio", observó.Por último, el gobernador reafirmó: "Tenemos la obligación de defender los derechos que le corresponden a la provincia de Entre Ríos, como lo hicimos siempre, y por eso reclamamos y la Corte Suprema de la Nación no ha dado la razón. Y ahora esperemos que el gobierno nacional cumpla con esta pérdida que en Entre Ríos es cercana, reconocido por el ministro de Hacienda, a los 2080 millones de pesos".Acompañaron al gobernador, el intendente local, José Lauritto; el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider; los ministros de Desarrollo Social, Laura Stratta; y de Planeamiento, Luis Benedetto; legisladores provinciales; intendentes; y otros funcionarios provinciales y municipales; el presidente de la comisión organizadora de la Expo Concepción, Darío Zalazar, y autoridades de la entidad público privada.La ciudad de Concepción vuelve a tener su espacio para mostrar sus fortalezas y potencialidades en la Expo Concepción 2019 Industrial, Educactiva, Comercial y de Servicios.La Expo se desarrolla entre el 18 y el 20 de octubre, donde la ciudad tendrá su espacio para mostrar fortalezas y potencialidades en cuatro ejes fundamentales para el desarrollo de toda ciudad: la industria, la educación, el comercio y los servicios.El fin de esta Expo es mostrar las potencialidades de Concepción del Uruguay en materia industrial, productiva, empresarial, comercial y educativa como así también la producción propia de cervezas artesanales.La Expo tendrá su ingreso por el acceso principal a las oficinas del Ente Portuario, se desarrolla desde este viernes según un programa que prevé una diversa agenda de seminarios y rondas de negocios para las empresas locales y regionales, así también como propietarios de comercios y/o estudiantes, para lo cual están previstos exponentes y referentes de reconocimiento nacional para desarrollar capacitaciones que sean útiles para el crecimiento del comercio y la industria.Además habrá 170 stands donde empresas e instituciones exponen sus productos y servicios, que incluyen dos galpones y una galería cubiertos, y toda la explanada de acceso donde también hay stands de automotrices, maquinarias y metalúrgicas de importante envergadura como Lambert Hnos.A través de la organización de la Expo, junto al Cecom y la Cámara de Cerveceros de Concepción del Uruguay acordaron por primera vez agregar a la oferta para este año, el servicio de puestos de comida y la oferta de las cervezas artesanales locales.Además de los stands donde empresas e instituciones expondrán sus productos y servicios, se diagrama una diversa agenda de seminarios y rondas de negocios para las empresas locales y regionales, así también como propietarios de comercios y/o estudiantes.La Expo Concepción 2019 contará con stands novedosos como el que presentará el Museo de la Colonia y la Avicultura de la Municipalidad de San Justo, donde se podrá disfrutar de la muestra itinerante Pollo, una sabrosa identidad, mediante un recorrido didáctico con audios, video y juegos para disfrutar en familia.