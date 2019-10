Gamarra: "Lavagna es el único que salió de la grieta y está pensando en el país"

Lisandro Gamarra, candidato a senador nacional de Entre Ríos por Consenso Federal, el partido que postula a Roberto Lavagna a la presidencia de la Nación, dialogó con Elonce TV de cara al segundo debate de este domingo y las elecciones generales que tendrán lugar el próximo 27 de octubre.



"Esta semana finalizamos la recorrida por la provincia y ya estamos trabajando en una agenda nacional que tiene que ver con el futuro de Consenso Federal en el Congreso de la Nación. Esta agenda tiene una dinámica y contenido importante en función de lo que venimos planteando para representar a los argentinos y a los entrerrianos. A la gente le preocupa el desempleo, no llegar a fin de mes, no poder pagar la tarifa de la luz, el alquiler; la preocupación de la gente es muy básica", indicó.



Es por eso "que estamos trabajando en propuestas serias y concretas que tengan que ver con cambiarle la vida a la gente, ponerle dinero en el bolsillo a través de una reforma tributaria muy profunda que necesita el país para poder poner en marcha el aparato productivo".



Sobre el debate del domingo, Gamarra señaló que "es muy importante para nosotros la presencia de Roberto porque tenemos expectativas puestas en él por su experiencia, su capacidad, su pericia. Es el único que ha salido de la grieta y no ha entrado en las chicanas políticas y realmente está pensando en el futuro del país".



Para el candidato a Senador, "Consenso Federal viene para quedarse, es una fuerza muy incipiente y tiene un futuro enorme no solo de la mano de Lavagna sino también de Juan Manuel Urtubey".



Por otra parte, Gamarra destacó la importancia y el rol fundamental que jugarán el 27 los fiscales. "El tema de la fiscalización es vital y hará la diferencia, y más para un espacio nuevo como Consenso que en menos de dos meses obtuvo el acompañamiento de más de 2 millones de argentinos. Es importante reforzar la estructura logística para cuidar el voto y poder estar a la misma altura de los partidos mayoritarios", afirmó.



Finalmente y al dirigirse hacia el electorado, pidió "que tengan confianza en Lavagna, que es un hombre que tiene la experiencia de haber sacado al país adelante de una crisis como la del año 2001 y tuvo la honestidad y claridad de poder irse en un momento en que entendió se estaba carterizando la obra pública. Es momento de valorar a los dirigentes por lo que son, por lo que dan, por lo que valen y creo que Roberto tiene mucho para darle a la Argentina, sobre todo en este momento donde se necesita alguien de consenso, de diálogo que de la palabra justa y tenga el diagnostico justo". Elonce.com