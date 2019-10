Pagan el bono de $5.000 a personas sin ingresos: Quiénes pueden cobrarlo

La "Bonificación Especial 2019", fue ideado para ser abonado por única vez a mayores de 18 años, argentinos o extranjeros "con CUIL definitivo otorgado por Anses".@RED92cadadiamas

El Gobierno definió la implementación de un subsidio por $5.000 para unas 100 mil personas sin ingresos.



El beneficio, denominado "Bonificación Especial 2019", fue ideado para ser abonado por única vez a mayores de 18 años, argentinos o extranjeros "con CUIL definitivo otorgado por Anses", señaló el Ministerio de Producción y Trabajo que encabeza Dante Sica. La condición para su percepción es que la persona no reciba salario ni ingreso de otro tipo.



¿Cómo se accede a la Bonificación Especial?

En primer lugar se debe estar registrado en Anses con el número de CUIL definitivo que se tramita acercándose a una delegación del organismo con el DNI en el que figura el domicilio actual.



Para hacer el trámite no es necesario tener turno previo pero debe ser presencial sin excepción.



Una vez obtenida la constancia de CUIL Definitiva, se podrá tramitar el cobro del Bono de $5.000, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de la Delegación Anses que corresponda según la dirección de beneficiario.



¿Cuándo se cobra el bono de $5.000?

La fecha está prevista entre el 18 y 22 de octubre. Los únicos que se pueden registrar para cobrarlo son aquellas personas que estén desempleadas en situación de emergencia alimentaria y no reciban ningún plan. Caso contrario, no calificarán para la bonificación.



Desde el gobierno resaltaron que la "Bonifiación Especial 2019" de $5.000 no es para Jubilados, Pensionados ni personas que reciban Pensiones No Contributivas, Seguro de Desempleo, Trabajen en Relación de Dependencia, sean Empleadores, Personal de Servicio Doméstico Registrado, Monotributistas, reciban Becas por Programas de Empleo u otro Plan Social.