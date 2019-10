Bordet: "Hay voluntad y deseo de la población de comenzar una nueva etapa"

La lealtad en unidad

"Hay una voluntad y un deseo de la población de comenzar una nueva etapa en la Argentina, que avance por la senda del crecimiento, el desarrollo, la producción y el empleo", afirmó este jueves el gobernador Gustavo Bordet desde Santa Rosa, La Pampa, donde participó del acto por el día de la lealtad peronista, junto a Alberto Fernández y Cristina Fernández.En ese marco, Bordet también se refirió al posible escenario para las elecciones generales del 27 de octubre, y reveló que en Entre Ríos, "que es donde tenemos mediciones cercanas, presenciales, uno ve que hay una brecha que se ha incrementado, que no ha disminuido", en relación al triunfo del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio en las PASO, y "probablemente esto pase también en otros lugares del país"."Lo que marcan hoy en tendencia las encuestas dice eso", reiteró el mandatario, y aclaró que a eso se suma "la percepción" del "contacto permanente con los vecinos de cada ciudad, de cada pueblo", en donde "se manifiesta eso"."Es que hay una etapa que está agotada, y hay una voluntad y un deseo de la población de comenzar una nueva etapa en la Argentina que avance por la senda del crecimiento, el desarrollo, la producción y el empleo", explicó el mandatario entrerriano desde el Parque Laguna Don Tomás de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, donde participó del acto por el 17 de octubre junto a otros gobernadores y candidatos.En esa línea Bordet también describió las dificultades con las que se encontrará Alberto Fernández en caso de ser electo presidente el 27 de octubre, y adelantó que "va a ser un proceso de recuperación lenta". No obstante "toda recuperación que venga va a ser mejor de lo que estamos hoy", resaltó y subrayó: "tenemos que parar de caer, eso lo más importante".En ese sentido, el mandatario entrerriano explicó que actualmente "tenemos una muy alta inflación, que a fin de año estará cercana al 60 por ciento; la tasa de interés está por encima 75 por ciento, con lo cual hace que nadie invierta en capital de trabajo porque es más fácil invertir en renta financiera; y en el medio una gran recesión que golpea sobre todo a la población más vulnerable".Además , "pasa algo también curioso: Normalmente la persona que caía debajo de la línea de pobreza era la que no tenía empleo; hoy debajo de la línea de pobreza hay familias que tienen empleo, lo que sucede es que el salario no le alcanza para cubrir las necesidades básicas mínimas", explicó.Por otra parte "la Argentina no tiene ninguna posibilidad de conseguir financiamiento externo", dijo y recordó que los próximos vencimientos con el FMI son "a muy corto plazo". Entre el 2021 y 2022 "están venciendo casi 50.000 millones de dólares" recordó Bordet y advirtió que esto "va a necesitar de una estrategia realmente muy seria, responsable, donde todos, desde el lugar que nos, toca vamos a tener que cooperar y colaborar para sacar adelante nuestro país"."Uno puede descargar culpas en una gestión anterior durante un cierto lapso de tiempo, pero después tiene que demostrar cómo gobernó, y la verdad que aquí en cuatro años todo se ha empeorado notablemente", afirmó Bordet.Por otra parte, el gobernador entrerriano resaltó que "por primera vez en muchos años el peronismo celebró una fecha fundacional, como es el 17 de octubre, en un marco de gran unidad"; y coincidió en que el lugar del acto "es un reconocimiento a la provincia de La Pampa como participe de este proceso de unidad que era tan necesario darnos en el seno del peronismo para presentar una alternativa a los argentinos".En ese marco, sostuvo también que luego del 10 de diciembre "habrá que gobernar, como Alberto lo ha dicho, con mucha responsabilidad y seriedad; convocar a todos los argentinos y argentinas de buena voluntad para poder salir adelante de esta situación que es realmente muy compleja".Además, en horas del mediodía, Bordet compartió una reunión de trabajo con sus pares de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, de La Pampa, Carlos Verna, de Misiones, Hugo Passalacqua, de Chubut, Mario Arcioni, de Formosa, Gildo Insfran, con el gobernador electo de La Pampa, Sergio Zilotto, y el ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.