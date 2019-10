Fernández a Macri: "Hay índices que condenan a millones a la pobreza"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, le sugirió hoy al presidente Mauricio Macri que deje de "preocuparse" por si él "levanta el índice al hablar" y le pidió que "preste atención" a la suba en el índice de inflación, que en septiembre registró un alza del 5,9%."El Presidente está preocupado porque levanto mi índice al hablar. Pero hay índices que le arruinan la vida a la gente y condenan a millones a la pobreza", advirtió."Presidente Mauricio Macri, sea serio y preste atención al índice de inflación, que da cuenta de la calidad de su gobierno", retrucó vía Twitter el ex jefe de Gabinete, haciéndose eco del último informe del INDEC que marcó un 5,9% de incremento promedio de los precios de la economía y un 37,7% acumulado en los nueve meses que lleva el 2019."Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió el atril, volvió la canchereada. El kirchnerismo no cambió. Por más que se oculte, trate de mostrarnos algo distinto, es lo mismo", había cuestionado Macri el domingo a la noche en el debate que tuvo lugar en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe.En la mañana de este miércoles, Fernández tomó examen a sus alumnos de la materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y por la tarde encabezó una serie de reuniones en su despacho en el barrio porteño de San Telmo.Más tarde, Fernández, Arroyo y Cafiero se reunieron con la representante de Unicef en la Argentina, Luisa Brumana, con quien se comprometieron, en caso de llegar al Gobierno, en "establecer reformas estructurales para federalizar la política de niñez en todo el territorio", y dar una respuesta específica al flagelo de la malnutrición infantil en el marco de la convocatoria Contra el Hambre.Este jueves, el candidato presidencial cerrará el acto por el Día de la Lealtad peronista que se desarrollará en Santa Rosa, La Pampa, y que también contará con la presencia de su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, la totalidad de los gobernadores peronistas con mandato vigente y electos, y los candidatos en las provincias que todavía no fueron a las urnas, entre otros dirigentes.