El Ventilador: Algunas opiniones sobre el primer debate presidencial

El tema del primer debate presidencial realizado en ASanta Fe fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos.



Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:



-"Primero, no fue debate, no existió debate, fueron a exponer ideas; segundo ¿por qué habla de dictadura en Venezuela el licenciado y no habla de la grave situación de Venezuela ante el bloqueo de los EEUU, que ni medicamentos le deja importar?".



-"Soy empleada doméstica y jubilada. Vi el debate presidencial con el hijo de mis patrones, que estudia economía. La verdad, no me aportó nada. Ni siquiera expectativa. Más de lo mismo".



- "Como persona mayor vi a un gran actor en el debate, que no creí nada de lo que dijo. Ese actor es Macri".





- "Opino que en el debate estuvo mejor desenvuelto en hablar al señor Macri. Alberto es como que se dedicó más a criticar a Macri. Lo que veo y me dio a entender es que si ganan Alberto y Cristina van a volver con mucho resentimiento. Si estamos mal ahora, esperen a después. Con todo respeto lo digo. Lo que más destaco es que Macri estuvo muy bien parado en el debate. Alberto deja mucho que decir, más con el dedo acusador. Antes de subir el dedo, que se fije a quien tiene como vicepresidente".



- "El debate no sirve, salvo que hubiera un segmento que fuera para las propuestas y de donde se van a financiar".



- "Realmente es una payasada total. Que un profesor tenga tan baja cultura me preocupa y el nivel en general es muy malo. Me parece muy apresurado el resultado que da el panel o bien tienen un color político. Creo que este tiempo que paso después de las PASO se puede llegar a dar vuelta".



- "El debate estuvo tranquilo. Hay más debate en el programa de ustedes. Debatan cómo arreglar este país, que nos estamos hundiendo".



- "Excelente el programa. Como siempre con mucho respeto y seriedad, siempre un paso adelante. Saludos a los panelistas. La heladera es la que canta. Macri es un mentiroso serial".



- "Si los Fernández ganan, los presos salen libres y se van a robar otro medio país".



- "¿Y la cucaracha que tenía Macri en el oído? ¿Quién le daba letra?".



- "Solo quiero decir que no hay que volver al pasado. El debate estuvo muy bien y sirvió para ver las propuestas y posturas de los candidatos".



- "Me quedo tranquila si a algunas personas les molestó el "dedito acusador" porque noto y siento que son muchísimos más quienes se molestan y se expresan frente a las mentiras y falta de verdadero compromiso con las necesidades, la vida y la dignidad de los argentinos como el presidente Macri. Como dice una canción: "teatro, lo suyo es puro teatro". Mejor, que siga detrás de bambalinas como acomodador y que estudie un poco: en Paraná no hay "sierras" cómo dijo, excepto que las barrancas ya no se llamen así".



- "¿Qué hace Gainza entre todos los periodistas? ¿Por qué él tiene espacio en el programa para hablar de su partido y los demás no?".



- "En la visita de Macri a Paraná había muchos choripaneros del interior. No había nadie señor concejal ¿Dónde estaban sus militantes?".



- "Que falta de respeto el periodista que está al lado de Gainza. Se ríe de las opiniones que dan los demás".



-"Pregunto al panel si ellos piensan que, de ganar Alberto y Cristina, cambiaría algo en el país".



- "La olla, el bolsillo, el narcotráfico y las mentiras definen las urnas. No hay que defender lo indefendible Emanuel Gainza".



- "Investiguen quienes financian chequeado.com y verán. Es peligroso ese sitio, en un tiempito se van a creer los reyes de la verdad y quién los va a parar".



- "Quisiera preguntar ¿por qué la gente del intendente usa los patrulleros para que los lleven? El otro día estaba en calle 25 de mayo y subieron 3 empleados del intendente al lado de salud, es la gente que está en la secretaría privada".



- "El debate no me dejó nada. No se habló de nada en concreto. Quisiera mejoría del 100 por ciento para nuestros abuelos y niños. Gracias, Nidia.



- "Esperemos que el próximo debate sea menos practicado, aun así se notó la serenidad de nuestro querido presidente, tocando los distintos paneles. Saludos y nuestro apoyo siempre a Emanuel Gainza".



- "El debate nos dejó más convencidos de que el presidente es un señor con todas las letras. Quien nunca faltó el respeto a ningún otro candidato. La marcha del sí se puede de Paraná demostró que podemos soñar con su reelección. Saludos al concejal Emanuel Gainza, quien es muy querido y respetado en esta ciudad".



- "El intendente es Varisco hasta el diez de diciembre, no Bahl. Que se hagan cargo los radicales y los peronistas que lo acompañaron a Cambiemos. Una lástima, porque la están vaciando a la municipalidad. Ni una escoba están dejando".



- "Aguanten Cristina y Alberto, fuera Macri, chau Cambiemos y todos los ladrones. No tienen vergüenza los de Cambiemos. Aguante el pueblo, viva la patria. Da vergüenza Cambiemos".



- "Alberto estuvo bien y como siempre el presidente mintiendo desde el principio. Vamos Alberto Fernández".



- "Cuando más títulos tienen los políticos, más fácil se olvidan de la moral. Siempre seremos subdesarrollados".



- "El debate nos dejó algo interesante: un presidente que no sabe cómo están las cosas, parece y un grupo de candidatos que todos coincidían entre sí. La mala economía del gobierno actual. Se atacó al consumo interno, la principal fuente de nuestro país. Gracias.



- "Más allá de la transición, el señor intendente Varisco no pudo arreglar el salario de los empleados ¿podrá darnos alguna tranquilidad el señor Bahl en la parte salarial?".



- "¿No piensan juntar la basura hasta diciembre? Y no son algunas calles, es toda Paraná, que es un solo cráter. En la puerta del Concejo Deliberante hay uno enorme".



-"¿Por qué no le piden cuenta a la contadora a cargo de hacienda? Ella sabe mucho".



- "Dejensé de joder de hablar de transición y que se pongan a trabajar, los impuestos se siguen pagando. Sinvergüenzas los políticos. Y los municipales son vagos".



- " Deben cambiar las fechas de las elecciones porque como perdieron, deslegitimaron al intendente que cobra su sueldo sin trabajar. Nadie trabaja hace 3 meses. Es una vergüenza, no hay control. Salgan de los sillones acolchados".



- "¿Para qué están los diferentes directores? ¿Para rendir cuentas a quién? Claro, son puestos a dedo y los que les siguen; los de carrera, no les importan sus conciudadanos. No les interesa, no tienen vocación de servicio".