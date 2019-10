Castrillón tras publicación de sueldos:"Fue para que el pueblo entrerriano sepa"

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos,, se refirió atras la repercusión que generó la publicación de los haberes correspondientes de la magistratura y de la defensa pública provincial."Había sido algo requerido por algunos medios de prensa, así como hubo amparos en relación a otros organismos del Estado, la Justicia se promulgó e, indudablemente, al pedirnos a nosotros no podíamos fallar una cosa y hacer otra. Teníamos que poner luz a lo que nos había planteado el periodismo,, sin la posibilidad de ejercer ningún otro tipo de empresa o actividad", explicó."En la defensa del Poder Judicial en la responsabilidad de los temas que tiene y como pretendemos que marche el servicio de Justicia,, estimó el magistrado. Comentó, además, que "el gobernador lleva muy bien la conducción porque si no, no cobramos ninguno de los tres Poderes".De acuerdo a lo que aclaró Castrillón, los aumentos de sueldo que reciben los jueces están fjados "por la ley de porcentualidad del año 85". Y en ese sentido, acotó: "Esos porcentajes no eran los que me gustaban, porque quise modificarlos cuando fui legislador, pero se mantienen los de aquella época y"Los descuentos están por ley, cuanto más cobrás, más suma", acotó en relación a los descuentos de obra social y aportes jubilatorios.En relación al Impuesto a las Ganancias, apuntó que "si se mantiene la legislación, en 15 años estarán alcanzados al 100%".