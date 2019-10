"La inversión social seguirá siendo prioritaria en la próxima gestión de Bordet"

Stratta mantuvo un encuentro con el gobernador Bordet. Dijo que el Ministerio no sólo "se quedó en las políticas de asistencia" sino que también "hemos acompañado a los emprendedores a que puedan consolidar sus proyectos, a que puedan sostenerse y que sus emprendimientos puedan ser sustentables y generen ingresos y calidad de vida".



Bordet y la ministra de Desarrollo Social repasaron hoy los ejes principales en materia social del proyecto de presupuesto. "Refleja la vocación de atender a los sectores más vulnerables de la sociedad y garantiza el sostenimiento de las políticas públicas", afirmó la ministra.



Stratta reiteró que para este gobierno "fortalecer y potenciar la inversión social no está en el plano del discurso sino en el plano de las políticas públicas concretas y también en la realidad del presupuesto de la provincia".



Y precisó que el presupuesto que se envió a la Legislatura "refleja justamente esa vocación de atender a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y requieren de políticas activas que puedan acompañar".



En ese sentido, destacó el trabajo realizado por los equipos técnicos de los Ministerios de Desarrollo Social y Economía que "comprendieron, por pedido del gobernador, la dimensión que ocupa lo social en estos tiempos que corren, ante la retracción de las políticas nacionales. No nos olvidemos que la provincia se viene haciendo cargo de varias políticas, en este caso, alimentarias, que Nación congeló en el 2016".



Y afirmó: "Este presupuesto de alguna manera refleja primero que el desarrollo social y la salud forman parte de la agenda pública del gobernador Bordet y todo su equipo, pero también las prioridades sobre todo en estos contextos de crisis donde debemos garantizar el derecho a la alimentación y a la salud. Y es muy importante que podamos ponerlo en valor los entrerrianos".



Feria



Y añadió que con Bordet estuvieron evaluando lo que será la feria de Emprendedores que se realizará el próximo sábado en la Plaza Mansilla. "Esta edición especial de Regalemos lo nuestro se realiza por el día de la madre y porque creemos que los espacios de comercialización no solamente permiten visibilizar todo lo bueno que producen nuestras manos entrerrianas sino también permitirles vender y generar círculos virtuosos tan importantes", expresó Stratta.



En ese marco resaltó que los programas sociales fueron pensados a corto, mediano y largo plazo por lo que "queremos darle tranquilidad a los emprendedores que seguiremos sosteniendo todas estas políticas públicas que tienen como norte el mejoramiento de la calidad de vida".