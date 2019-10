Provincia espera que se instrumente la devolución de fondos que adeuda Nación

El gobernador Gustavo Bordet repasó junto al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, la presentación ante la Corte para la devolución de los fondos retenidos por Nación de IVA y Ganacias, con resolución favorable; y el reclamo que hará la provincia en torno a la hidrovía Paraná-Paraguay.



Tras el encuentro que mantuvo con el mandatario, Rodríguez Signes comentó respecto al primer caso que "el gobernador ha hecho foco siempre en el ordenamiento financiero presupuestario de la provincia, bajar la deuda, no endeudarse sino lo imprescindible, reducir gastos, y en ese sentido fue exitoso; pero estas decisiones del gobierno nacional de reducir el IVA y el impuesto a las Ganancias conspira contra eso".



"Nos quitan recursos que ya estaban presupuestados, es mucho dinero, son alrededor de 2000 millones de pesos el impacto, concentrados en los últimos meses del año", dijo y, en ese marco, advirtió que "si bien hemos tenido éxito en la Corte Suprema de Justicia al interponer una acción de inconstitucionalidad con una medida cautelar, estamos pendientes ahora de que la Corte disponga cómo se concreta esa medida y se transforma en sumas de dinero efectivas".



Agregó que, "si bien no hemos tenido todavía novedades, estamos a la espera porque el viernes de la semana pasada presentamos un escrito donde precisamos el monto que reclamamos y la forma en que debía ser liquidado, así que esperamos que la Corte de un momento a otro resuelva".



Hidrovía

El otro tema abordado con el mandatario fue el referido a la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuyo contrato es administrado por el gobierno nacional y la empresa Hidrovía S.A. y que vence en el 2021. Al respecto, explicó que actualmente se está trabajando en los pliegos de lo que será la nueva licitación y "las provincias ribereñas del río Paraná y del Río de La Plata estamos planteando ser parte de ella".



Si bien "entendemos que va a ser el próximo gobierno el que finalmente convoque a la licitación, igualmente nosotros ya estamos informándonos y participando de todas las reuniones donde a nivel de la Secretaría de Puertos de la Nación se está trabajando en los factores técnicos para los futuro pliegos".



El funcionario planteó que "la hidrovía es el canal de navegación entre el Río de la Plata y el río Paraguay, por allí transita el 80 por ciento de las exportaciones de oleaginosas y agropecuarias argentinas, pasan 34 millones de toneladas por año, por lo que es muy importante. Las provincias, salvo Santa Fe que tiene un complejo portuario alrededor de Rosario, hemos estado excluidas de ese contrato, que es administrado por el gobierno nacional y la empresa Hidrovía S.A.".



"Esto quiere decir que nuestros puertos están un poco aislados de la hidrovía, especialmente el de Diamante, por eso es fundamental que haya un canal suficiente para que lleguen los barco Panamax, de entre 40 y 60.000 toneladas, y que puedan operar en puertos entrerrianos, lo cual no está sucediendo, salvo en Ibicuy donde comenzó un movimiento. Nosotros necesitamos que la hidrovía llegue a 34 pies de profundidad hasta Diamante y que los puertos entrerrianos se vinculen el canal de acceso con el canal de navegación propiamente y para esto las provincias ribereñas del río Paraná y del Río de La Plata estamos planteando ser parte de esta hidrovía", subrayó.



El fiscal aseguró que "el argumento para requerir esa intervención que el gobernador está planteando no es sólo político y económico, sino también jurídico, ya que el canal de navegación implica dragar el lecho de los ríos y estos pertenecen al dominio de las provincias".