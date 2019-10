Gómez Tutau consideró que el debate "es un acto de maduración política"

En relación al debate entre candidatos a presidente que se realizó este domingo en Santa Fe, el coordinador de la Secretaría General de la Gobernación, consideró que era "muy positivo" para dar cuenta de las "diferencias" en los debates no saldados y valorar la "representación política" de distintos sectores.



"En términos de lo que puede obtener la ciudadanía me pareció muy positivo. Aunque la mayoría de los argentinos tengamos decidido nuestro voto, hay muchos que van construyendo su voto y no hay que subestimarlos. Por eso creo que sirve el debate", subrayó.



Comentó que se reunió con amigos y compañeros a ver los que estaba sucediendo en la Universidad Nacional del Litoral, lo que estimó es "un acto de maduración política frente a la realidad que nos toca vivir en la región. Es importante la democracia, aunque sea perfectible, y por eso valoro mucho que haya representación política de los distintos sectores". "Un ejercicio necesario" "Más allá de las diferencias, el debate es bueno, más si no es tanta exposición, que es lo único que critico, y me parece, se puede mejorar. El cruce de ideas es una buena práctica en la política, porque en ese cruce se muestra tolerancia, comprensión y es un ejercicio necesario para expresar lo que necesita la Argentina a futuro", señaló Gómez Tutau.



Recordó en ese marco que las expresiones políticas más importantes de Argentina "venimos de hablar en la grieta. La universidad ofreció un lugar de unidad, que es lo que más necesitamos, unidad nacional. Es va a ser la mayor fortaleza para la negociación en lo que viene. Veamos sino lo que pasa en Ecuador, en Venezuela o en Perú. Son momentos de mucha dificultad y necesitamos liderazgos para dar previsibilidad, seguridad, garantías de que podemos llevar adelante un país que merece paz, tranquilidad y desarrollo".



En referencia al desempeño de Alberto Fernández, manifestó que "pudo diferenciarse claramente del presidente, hablando de lo que queremos hacer y dejando afuera la especulación, aunque es difícil expresar claramente un programa de gobierno y no dejar nada sin decir en tan poco tiempo. Fernández expresó claramente qué país estamos dispuestos a construir, abriendo los brazos y siendo pragmáticos, sin dogmas; porque tenemos que llevar adelante la Argentina y sacarla de esta crisis. Ni heterodoxia, ni ortodoxia, el mundo es mucho más complicado que eso", concluyó.