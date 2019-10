Los testimonios de quienes asistieron a la inauguración del FICER

dialogó con personalidades del ámbito artístico, político, con realizadores, que pusieron relevancia en esta iniciativa que se lleva adelante en Paraná.

Se llevará adelante íntegramente en el polo cultural compuesto por el Centro Provincial de Convenciones (CPC), el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (VU) y el Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER). Se ofrecerá un amplio panorama de producciones cinematográficas tanto nacionales como internacionales, además de una serie de actividades que buscarán potenciar la experiencia Festival para el público., está presente en Paraná para la segunda edición del Ficer. "Es un honor que el gobernador me haya elegido el año pasado como madrina de este festival y me lo he tomado muy en serio. Acá estoy para acompañar. He estado trabajando casi todo el año en la provincia, visité 24 pueblos de Entre Ríos, haciendo un espectáculo. Estoy muy feliz de estar acá, en este lugar del cual me fui hace tanto tiempo", aseguró a"Es una manera de descentralizar los elementos importantes de la cultura, porque Buenos Aires es un enorme pulpo que se encarga de todo y termina no encargándose de nada. Está muy bien que se haga este festival en Paraná", puso relevancia., indicó aque "este es el camino que vamos a encarar en nuestra próxima gestión, trabajando codo a codo con el gobierno provincial. Este es un mundo de oportunidades que se abre para nuestros actores, realizadores, pero también para toda la gente que quiera venir a ver muy buen cine gratuito. Los invitamos a todos a disfrutar de una muy buena gala".Por su parte,, puso relevancia en la realización de este festival, "como dijo el gobernador Bordet, el año pasado, el festival vino para quedarse. Ya es política de Estado, pretendemos que siga creciendo. Y aun cuando la sociedad está pasando un momento difícil, para nosotros resulta muy importante que la cultura esté presente, que haya espacios de encuentro y que potenciemos las industrias creativas, en este caso la audiovisual"., presente en la inauguración del Festival de Cine, aseveró a Elonce TV: "Me parece una excelente oportunidad para la región, estoy muy agradecido por la invitación. El valor agregado es que el cine pueda llegar a más gente, a más lugares y ayudar esto a los realizadores locales"."Si ayuda la producción, y más que nada si lo es con la producción local, para que no dependan 100 % de lo que suceda en Buenos Aires, sino que puedan producir y realizar desde sus lugares, contando sus historias, las cosas que los representan, es importantísimo", resaltó., por su parte contó aque participa del FICER con "Luces en el agua", película que se encuentra en proceso. "Estamos muy entusiasmados. Empezamos a rodar el año pasado, algo hicimos este año, y luego, por inclemencias del tiempo, problemas económicos, nos demoramos un poquito. Pero ahora, retomaremos el proyecto", aseveró."La etapa más dura es el rodaje, Es ahí donde se ve el trabajo de producción, si estuvo bien armado, se refleja en el rodaje. Hoy es muy difícil filmar, pero este tipo de eventos son una muy buena idea del Gobierno de la provincia. Será una muy buena manera de ver una pantalla de cine argentino y entrerriano", destacó.También se hizo presente en Paraná, para este evento tan especial, quien destacó "la importante iniciativa del gobernador Bordet, y también de la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, que son generadores de esta propuesta y que han puesto a la cultura en lo más alto. Estoy muy contenta de ser parte de este festival"."Paraná es una de las sedes en que los actores y actrices cuando hacemos giras de teatro, venimos. Es una ciudad en la que me encanta estar, pero esta es la primera vez que vengo a este festival. Es importante que se democratice el acceso a la cultura para todos los vecinos de Paraná y de Entre Ríos. Y también me parece que es muy interesante que sea internacional, ya que los realizadores pueden venir a mostrar sus obras, y entender la cultura, en este caso con la expresión del cine, que no es sólo para entretenernos, divertirnos, sino que sirve para fomentar un pensamiento crítico"., otro de los representantes del ámbito político presentes en el Festival de Cine de Entre Ríos celebró la iniciativa del gobierno de esta provincia. "Estamos acá para felicitar, acompañar y apoyar esta propuesta. Como presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación la hemos declarado de interés nacional. Me parece que tiene que haber mucho más desarrollo del cine en Argentina, es una demostración de identidad cultural pero también, con el tiempo, esto reditúa en una industria cultural"."Está buenísimo que muchos chicos, que muchos jóvenes encuentren vocación en el cine, abre muchas puertas, muchas posibilidades de trabajo, y también la posibilidad de que Argentina tenga presencia en el mundo", hizo hincapié.