Bordet sobre el FICER: "Un gobierno también debe atender la oferta cultural"

Política Los testimonios de quienes asistieron a la inauguración del FICER

Institucionales Se conocieron proyectos pre seleccionados para el Mercado Audiovisual del FICER

El gobernador Gustavo Bordet dejó inaugurada la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) este martes en el Centro Provincial de Convenciones, en Paraná. Lo hizo junto al embajador de México, Ricardo Valero."Se estrena en este Festival una película mexicana que es candidata al Oscar y que nos visite el embajador es muy importante para fortalecer los lazos entre pueblos hermanos con los que tenemos tantos cosas en común", destacó el mandatario provincial aAl hacer hincapié en "del desarrollo de la industria audiovisual no solo de la provincia, sino también del país", Bordet agradeció "a la República de Italia, el país de honor de esta edición, como lo fue Suiza el año pasado y quizás sea México el año próximo".Destacó, además, el trabajo de la secretaría provincial de Cultura y la colaboración de artistas independientes. "Se generó un interés nacional por la presentación de este Festival, sobre todo en un momento en el que ante las dificultades económicas que son fuertes y severas, no por eso debemos frenar la oferta cultural que también tiene su importancia y un gobierno debe atenderla", argumentó el mandatario entrerriano.Comentó que el FICER representa, también, "un disparador para los más jóvenes porque cuando se trabaja con seriedad se logran buenos resultados".Valero, por su parte, al destacar "los valores y bellezas permanentes" de nuestra provincia, mencionó que a través del cine, "hay mucho que intercambiar". "En Argentina ha florecido el cine y hay películas que no se conocen en nuestro país, por eso hablamos con el gobernador para mejorar e intensificar los intercambios en muchas esferas, una de ellas es la cultural, qué mejor que empezar por el cine", sentenció al comprometerse a "estimular ese intercambio" para que México "esté asociado con la tercera edición de este Festival".La 2º edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se desarrollará en Paraná hasta el 19 de octubre en el polo cultural compuesto por el Centro Provincial de Convenciones (CPC), el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (VU) y el Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER). Se ofrecerá un amplio panorama de producciones cinematográficas tanto nacionales como internacionales, además de una serie de actividades que buscarán potenciar la experiencia Festival para el público.Se trata de serie de actividades que se proponen potenciar o completar la vivencia de ser espectadores: una diversidad de ofertas turísticas, paquetes y descuentos, que surgieron del trabajo articulado con el sector privado hotelero y gastronómico completan la oferta de esta edición del Festival. Todas las actividades serán libres y gratuitas.Se puede acceder a la programación completa disponible en www.ficer.com.ar/programacion