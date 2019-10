Marco Lavagna: "Es más fácil coincidir con Alberto que con el planteo de ajuste"

El diputado nacional de Consenso Federal Marco Lavagna le hizo un guiño al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, al sostener que "es más fácil coincidir" con su "línea de pensamiento" basada en "la producción y el trabajo" que con "un esquema que depende sólo del ajuste".



Durante el debate presidencial que se desarrolló este domingo en la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe hubo más de un gesto de sintonía entre Alberto Fernández y Roberto Lavagna, que para algunos analistas invita a pensar en posibles futuros entendimientos, más allá de que en la coyuntura sean rivales electorales.



"En dos oportunidades Alberto le dio la razón a mi padre y me parece muy bien eso. Si uno ve del otro lado cosas que van en el buen sentido, bienvenido eso", destacó Marco Lavagna en diálogo con El Destape Radio.



"Eso no significa que después terminen pegoteados o en un mismo espacio o con acuerdos", aclaró.



Para el ex Frente Renovador, "hay una línea de pensamiento" común entre su padre y Fernández "que tiene que ver con la producción y el trabajo".



"Mi padre siempre ha tenido esa línea y Alberto lo viene haciendo público. En ese sentido, es más fácil coincidir que cuando te plantean del otro lado un esquema que sólo depende del ajuste y el ajuste", subrayó.



"No es tan raro suponer que van a haber más coincidencias en términos de un país crecimiento que en términos de un país con ajuste. El tema es cómo lográs eso y ahí están las diferencias.



En los grandes títulos, desde ya que vamos a coincidir en la necesidad de trabajo, de desarrollo en materia de Ciencia y Tecnologia, Pymes. En los títulos vamos a coincidir seguro, el tema es cómo los llevás adelante", repitió.



Para Lavagna, "el gobierno (del presidente Mauricio Macri) fracasó en términos económicos" y, a su entender, "no tiene chances de ganar las elecciones", por lo que "hay que mirar hacia adelante, buscando consensos".