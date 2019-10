Casaretto: "El macrismo plantea una realidad virtual que la gente no vive"

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Marcelo Casaretto, opinó respecto del debate presidencial de este domingo, asegurando que "la gente votó en las PASO y Alberto Fernández sacó una buena diferencia. A partir de ahí se consolidó, semana a semana y llegó al debate consolidado como el candidato mejor perfilado. Creo que anoche ratificó en el debate, la solidez de su propuesta y lo que es una visión de la Argentina, que es la que genera el consenso mayoritario".



Para Casaretto, en diálogo con Quién Dice Qué "los planteos de Fernández fueron buenos, fue buena la estrategia y finalmente se consolida su posición con vistas a un triunfo, el 27 de octubre".



Entendió que los candidatos, tanto los que han llegado a las presidenciales como los que concurrieron a las PASO, "tuvieron posibilidades de expresarse". A juicio del candidato a diputado nacional "es muy claro, Macri gobernando, fracasando en el gobierno y todo el resto, planteando alternativas. Hoy Macri no puede concitar la atención de más del 30 % del electorado. En ese marco, Alberto, es la alternativa positiva, más fuerte, la que se perfila para ganar".



"Si hoy la Argentina gobernada por Macri genera un achicamiento económico, cierre de pymes, aumento de la desocupación, aumento de la pobreza, tenemos un índice de inflación del 55 %, una caída del salario real que afecta a trabajadores y jubilados, tenés que estar muy fanatizado para decir 'quiero más de esto', o ser parte de los relativamente ganadores de este modelo, que están vinculados a cierto sector agro industrial exportador, sector financiero, minero, pero la inmensa mayoría de los argentinos no están contenidos en este modelo", puso relevancia Casaretto.



Asimismo opinó que el Presidente Macri "ha escuchado sólo algunas cosas" de la gente, ya que a la "parada en Paraná del 'Si se Puede' el jefe de estado "llegó en helicóptero presidencial a un acto de campaña, no a un acto de gobierno; bajó en la cancha de rugby del CAE. Todo el gobierno, dejando su obligación de gobernar para estar recorriendo la Argentina en distintos actos. Parece que hoy la Argentina está a la deriva, porque están todos detrás de esta aventura electoral. En el acto de hoy de Macri asistió un puñado de gente, y más teniendo en cuenta que era un acto provincial", puso de manifiesto.



"Macri en el debate, anoche, dijo que había abierto mercados en doscientos países, y lo repiten como loros. La cantidad de países que integran la Organización Mundial del Comercio, son 164, no sé cómo se hace para exportar a 200. En Naciones Unidas hay 193 países. Generan una ficción que cualquiera puede chequear que no es así. Con agarrar el teléfono y mirar en Google, se van a dar cuenta", manifestó Casaretto. Y acotó: "hoy en el acto de Macri ponían parlantes de gente supuestamente cantando y eran grabaciones que pasaban. Plantean una realidad virtual que la gente no vive".



En otro orden, afirmó: "En la paritaria nacional docente, Macri la dejó sin efecto. Había una compensación para las provincias con menos salarios para asegurar un piso mínimo, la eliminó por el aire. Cuando Macri dijo hace cuatro años que iba a eliminar el impuesto a las ganancias de los trabajadores, a los que pagan de cuarta categoría, pasó el tiempo y no lo hizo. Cada vez más gente paga, más monto. ¿Qué hay que decirle a la gente? Está mintiendo. Es duro, pero es real".



Consultado respecto al tiempo que queda de campaña, Casaretto dijo: "Estamos gobernando. Mañana voy a Santa Elena, firmaré un contrato de inicio de obras de viviendas, después iré a La Paz, estaré luego en Federal. La semana que pasó fui a María Grande, Hasenkamp, Conscripto Bernardi, Basavilbaso, Galarza, Mansilla. No son actos multitudinarios pero uno va a charlar con la gente, pro un lado llevás la propuesta y por otro lado, escuchas. Y sobre todo tenés que resolver los problemas de la gente, en lo que a vos te toca en responsabilidad. Si a mí me dan la política de viviendas, tengo que hacer viviendas".



"Tenemos 2600 casas entregadas en un año y medio, 50 obras en ejecución, más de 1200 viviendas que se están ejecutando y mil que vamos a comenzar en las próximas semanas. Después de las elecciones tenemos 14 barrios de viviendas para entregar, entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre" detalló el titular del IAPV. Elonce.com.