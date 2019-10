Lombardi: "Se está dando una rebelión de los mansos"

el ministro de Medios, Hernán Lombardi

"Las marchas del 'Sí se puede' son un agregado a la campaña que teníamos antes de las PASO, que estaba más basado en lo digital, estamos enormemente felices del contacto que tiene Mauricio con la gente, que me parece que está dando un resultado extraordinario", puso relevanciaen el programa QPara el Ministro de Medios "ese diálogo de Mauricio con la gente es medio mágico, hay un discurso, le cantan cosas, él se prende en eso, otro le muestra el celular; se producen esos diálogos, esto hace a la proximidad de la política con la gente. Está muy bueno lo que está pasando con esto de las marchas"."Acá estamos discutiendo dos modelos de futuro, y creemos que el nuestro tiene amplio consenso en la gente", resaltó Lombardi.Respecto del debate, en primer lugar dijo: "Hay que celebrar que hay una ley que fija hacer dos debates en la Argentina, antes de la primera vuelta, y otro después de la primera vuelta".En el debate "todo se improvisó un poco, pero había un tronco general. Mauricio buscó profundidad en los temas, cifras, números, como nos gusta nosotros, decir la verdad. Los candidatos de menores posibilidades creo que se ciñeron a sus temas principales, y fueron débiles respecto de los otros temas"."Yo creo que Alberto intentó mostrarse como candidato moderado, no es el 'Cristinismo', sino que significa otras cosas, yo creo que ayer demolió en dos horas lo que construyó en dos meses. El dedo de Alberto era el dedo de Cristina, era un kirchnerismo retro. Él va a ir por ese camino de campaña y nosotros vamos a seguir proponiendo".Para Lombardi, "el 'dedito acusador' de Alberto Fernández tiene que ver con un modelo político de restricción de las libertades y esto es lo que se está discutiendo en Argentina. Los argentinos son gente inteligente".Por otra parte, Lombardi aludió a la fiscalización.Enseguida agregó: "Acá hay una legitimidad del voto que reconocemos, pero también digo, 'estuvo lleno de picardía, por eso afirmo, para las elecciones próximas 'vamos a fiscalizar a cara de perro'".A juicio de Lombardi "Entre Ríos es una provincia con un excelente potencial productivo, con una extraordinaria capacidad de generar trabajo, pertenece a la faja central de la República Argentina, tiene un enorme potencial. Estas son del tipo de provincias que más nos gustan porque uno ve un modelo productivo posible alejado de los subsidios, alejado de los planes. Entre Ríos podría vivir perfectamente con su capacidad productiva. Nuestra propuesta política cala muy bien, está muy bien articulada con la posibilidad de Entre Ríos"."Abrimos más de doscientos nuevos mercados para los productos agrícolas o agroindustriales. Entre Ríos se va a beneficiar mucho con esto", resaltó.Para el funcionario nacional, se está dando "una rebelión de los mansos, uno ve como los ciudadanos que a veces no tienen tiempo de participar en política porque están ocupados en llevar adelante sus vidas, cuando pueden ver amenazado su futuro, que empieza a verse algún olorcito a impunidad, cuando se postergan algunos juicios de corrupción que tendrían que estar llevándose adelante, los mansos se empiezan a poner en movimiento". De esta manera, entendió,, hay una movilización de gente que nunca va a una marcha, pero que está dispuesta a que no le roben el futuro".Lombardi adelantó acómo será el recorrido de las marchas del "Sí se puede" en el tramo final de cara las elecciones del 27 de octubre.El edil paranaense afirmó que "el nivel de la cantidad de vecinos que fueron de manera autónoma este lunes a la marcha convocada para recibir a Macri, sin ser trasladados por lo aparatos de la política, sino que fueron una expresión genuina de personas que tenían ganas de ver y de apoyar a su presidente, me parece que es un mensaje importante para la política".Además consideró que este es "un hecho importante para los vecinos y vecinas de la ciudad", y al respecto dijo que "hoy todos volvimos emocionados porque hay miles y miles de vecinos de Paraná y de la provincia, que están diciendo que el 27 de octubre le van a dar la chance al Presidente para que tenga cuatro años más"."En el mano a mano con la gente, el presidente ha reconocido las dificultades económicas, los errores que hemos tenido, pero también resalta los valores que son importantes como la libertad, la posibilidad de insertarse en el mundo, creo que estas cosas que dijo el presidente en el acto movilizan e impactan".