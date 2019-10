Los entrerrianos contaron cómo fue "desde adentro" el debate presidencial

Hartwig

Gerardo Pont

Sociedad Son entrerrianos dos de los cuatro ciudadanos que participaron del debate

Los entrerrianos, además de Agostina Tibaldo y Diego García, estuvieron entre los 400 invitados acreditados al debate presidencial luego que desde la Cámara Nacional Electoral se garantizara la presencia de vecinas y vecinos. La quinta ciudadana que había sido sorteada no reside en Santa Fe y no pudo viajar el domingo para sumarse al grupo.Hartwig y Ponti estuvieron este lunes en. "Fue diferente verlo de esta manera, porque si uno los ve a través de una pantalla, lo único que visualiza es al candidato que está hablando. Poder ver la reacción de los otros candidatos en el momento en que uno de ellos está hablando, fue impresionante. A su vez, el poder informarnos", resaltóAl ser consultada respecto al que "más gesticuló", resaltó en que "fueron Macri y Fernández, los que más gesticularon, inclusive el gran debate fue entre ellos dos, era lo lógico y lo esperado por los resultados mismos de las PASO".Por su parte,i, quien es estudiante avanzado en medicina, manifestó que se inscribió "por casualidad", contó que su novia le indicó que estaba la posibilidad de inscribirse para participar y decidió anotarse.Al referirse al debate presidencial de este domingo, aseveró: "Fue intenso, es como ver el clásico de fútbol en la tele y verlo de la tribuna. Es muy diferente lo que se puede observar, las actitudes de cada uno de los candidatos, cómo hablaban, quién había memorizado cinco minutos antes de entrar, todo eso se podía ver de muy cerca".En los cortes "los candidatos se iban hacia atrás del telón", relató."Teníamos a Scioli, Perotti, Bordet, entre los políticos que estaban cerca. Quien no es del ámbito político, estaba Viviana Canosa, muy cerca nuestro", indicó."Desde la organización se reservaban el derecho de admisión y de permanencia", puso relevancia el muchacho.Para Hartwig "no se llegó a ver muchas propuestas, fue más como un ping pong, fue más una pelea entre candidatos. Tendría que ser el debate del domingo mucho más enriquecedor en relación a propuestas".En tanto, Ponti dijo que, en relación del formato del debate, propondría como cambio: "que nos dejaran hacer una pregunta desde el público. Podríamos hacerla por escrito y que la realice el moderador".