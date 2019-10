Cristina Kirchner dijo que "nadie quiere planes, la gente quiere un trabajo"

En tanto, aseguró que el presidente Mauricio Macri "no es de los más chispitas para gobernar".



"Acusaron a nuestro gobierno de planero. Hoy este Gobierno tiene más del doble de planes sociales de los que teníamos nosotros al 9 de diciembre del 2015. Y sin embargo dicen que nosotros somos los planeros. Los que eliminamos prácticamente los planes sociales fuimos nosotros", resaltó durante la presentación del libro "Sinceramente" en la ciudad santacruceña de El Calafate.



Al respecto, la ex presidenta sostuvo que "la gente quiere trabajar, no quiere tener un plan, quiere tener un trabajo registrado".



"Nadie quiere planes, la gente quiere trabajo. Y esto es lo que hay que volver a hacer", insistió, luego de cargar las tintas en la destrucción de empleo en los últimos cuatro años.



En otro orden, desmintió a Macri por algunas afirmaciones que éste vertió durante el debate de candidatos del domingo a la noche en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe.



Por ejemplo, rechazó tajantemente que el volumen de deuda contraída durante el Gobierno de Cambiemos haya sido menor que el que tomó su propia gestión.



También cuestionó que el líder del PRO haya prometido introducir contenidos de robótica en las escuelas cuando "a los chicos les sacaron las netbooks".



En este punto, criticó a los medios de comunicación por no haber dicho "absolutamente nada" de estas supuestas falsedades del presidente.

"El problema es que cuando uno lee hoy en las crónicas periodísticas, de eso no se dice absolutamente nada. Mencionan el dedito de Alberto Fernández", ironizó.



No obstante, advirtió un cambio de discurso en determinados comunicadores que ahora se permiten deslizar críticas a la fuerza gobernante y atribuyen los problemas de la economía a una supuesta impericia a la hora de gobernar.



"Yo lo vengo diciendo hace tiempo. Ahora resulta que todos le pegan al muñeco en el piso. No es de los más chispita para gobernar. No será chispita, pero el problema no es ese", explicó.



Y luego clarificó: "No es la impericia de chispita, es fundamentalmente la aplicación de estas políticas" liberales.



La actual senadora nacional del Frente para la Victoria y líder de Unidad Ciudadana asoció al Gobierno de Cambiemos con una "tercera andanada neoliberal" pero se mostró optimista de cara a las elecciones, que podrían marcar un cambio de rumbo.



"No han podido con la memoria de lo que se hizo durante 12 años y medio durante el cual la gente advirtió que se podía vivir mejor", subrayó, y señaló que también fue fundamental "la unidad del peronismo" para cimentar el triunfo opositor en las PASO.



"Era una deuda casi personal y acá estamos", dijo, en lo que puede leerse como una autocrítica por la incapacidad de unificar al peronismo en elecciones anteriores.



Sin embargo, también pareció descargar responsabilidad en otros dirigentes que en su momento se alejaron del Frente para la Victoria.

"Los que en algún momento pensaban que tenían destinos individuales se dieron cuenta que no hay destinos individuales en el campo nacional, popular y democrático. Puede haber destinos mediáticos", indicó.



