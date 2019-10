Macri en Paraná: "Vamos a construir la Argentina que merecemos"

La capital entrerriana es la segunda ciudad que visita el presidente Mauricio Macri en el marco de la marcha "Si se puede" de cara a las elecciones generales del domingo 27 de octubre.Desde temprano comenzaron las tareas para ultimar los detalles organizativos y de seguridad para la llegada del presidente y candidato a la reelección por el frente Juntos por el Cambio, Mauricio Macri.El acto se realizó en el Parque Urquiza y el Presidente hizo su presencia en el escenario cerca de las 18.30."Qué lindo estar acá y la calidez que se siente", dijo Macri mientras el público cantaba: "se siente, se siente Mauricio presidente"."Los miro y estos viendo el corazón de la Argentina, ustedes me van a cuidar la espalda. Los miro y veo la fuerza de este país, el verdadero poder de argentina. Ustedes me inspiran, me dan fuerza y les agradezco ese 24 de agosto cuando me dijeron que no estaban solos y ahora yo les digo que ustedes no están solos".Tras ello, Macri afirmó: "Miren todos los que somos y cada día somos más los que no nos resignamos y creemos en lo que estamos haciendo, nos une querer cuidar nuestra democracia, querer vivir en paz, nuestra honestidad, nos une respetar al otro, el unir y no destruir, nunca bajar los brazos y nos une el no a la impunidad"."Estamos todos juntos defendiendo estos valores, les quiero decir no tengamos miedo porque siempre los voy a defender, este es nuestro país y hace cuatro años decidimos jugarnos por el cambio, decir basta a la resignación y dejar de ser parte del problema para ser parte de la solución. Tenemos que estar orgullosos de todas las cosas que hemos logrado cambiar que son muchas, pero también tenemos que reconocer que nos faltan muchas más y también soy el primero en saber que no son tiempos fáciles".En otro tramo de su discurso, Macri afirmó que "esta elección se puede dar vuelta". Y destacó: "Esta energía hay que transformarla en acción que contagie a todo el país, tenemos que lograr que esta votación sea historia, tenemos que ir todos a votar por el país, a votar por el orgullo de ser argentinos, por nuestras familias, por nuestro futuro, a votar y llevar a nuestros abuelos, acompañarlos a las escuelas, acompañar a todos a cambiar la historia para siempre. También tenemos que hacer valer nuestro voto y por eso tenemos que fiscalizar".Sobre el cierre de su discurso, el Presidente pidió: "Tengamos una semana de trabajo, de reflexión de todo lo que vivimos hoy para trasmitirle a todos que tenemos un enorme futuro por delante, tenemos muchos problemas por resolver, pero traer los del pasado no resolverá nada"."Gracias Paraná, gracias Entre Ríos, los espero el sábado en el Obelisco; gracias".Previo a las palabras del Presidente, hicieron uso de la palabra varios dirigentes y candidatos de Juntos por el Cambio.La diputada provincial y precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, Gabriela Lena, afirmó que en esta elección "nos estamos jugando la vida, no es una elección para tibios, hay que ponerle el cuerpo y salir a la calle para pelear voto a voto y convencer que este es el camino, con dificultades, pero es el camino. Si se puede, a salir a la calle, que esto se de vuelta", arengó.A su turno, el actual senador, candidato a renovar su banca en la legislatura nacional, Alfredo De Angeli, al dirigirse al público presente afirmó: "Ustedes son parte del gran cambio que estamos haciendo los argentinos y sin dudas van a pasar varios años y como hay una justicia divina, Macri va a ser presidente de nuevo. Los argentinos necesitamos esa justicia divina por el bien de la familia, de nuestra familia; no piensen en Mauricio sino en sus hijos, en sus nietos y eso le dará la fuerza y voluntad para seguir luchando, como lo ha hecho nuestro Presidente".