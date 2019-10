Para Lavagna "hubo una demostración de la grieta" durante el cruce de candidatos

Al cierre del debate presidencial, el candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, en diálogo con Elonce TV reafirmó que "la grieta no nos hace bien" y sostuvo que los temas "hambre y pobreza" eran "más importantes" para tratar durante el cruce de candidatos.



"Consenso Federal, desde hace un año, viene explicando que la grieta no nos hace bien, y hubo una demostración de esa grieta en varios de los cruces", refirió.



"En materia de Derechos Humanos me asombra que se hable de aborto y los juicios a los militares, y no del hambre que un hecho actual y el más grave que existe en la sociedad argentina", remarcó.



"Lo que más me impactó fue cómo el derecho humano menos respetado en Argentina que es lo que genera el hambre, no fue objeto de ninguno de los comentarios de los demás, siendo que se hablaron de muchas cosas importantes, como el aborto, los juicios a los militares, pero francamente, que el 50% de los jóvenes estén en situación de pobreza, era más importante", reafirmó.



Finalmente, no respondió a la consulta de Elonce TV sobre si tiene expectativas por llegar a un tercer debate presidencial.