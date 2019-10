"Las políticas del FMI nos van a hundir más", reafirmó Del Caño

Al cierre del debate presidencial, el candidato del Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás Del Caño, en diálogo con Elonce TV repasó los principales puntos de su propuesta y apuntó a los candidatos y las políticas del oficialismo y la oposición.



"Dejamos clara nuestra posición sobre los temas que estaban planteados en el debate, contrastamos con la postura de otros candidatos. Macri vino a decir las mientras que siempre dice y respecto al Frente de Todos desenmascaramos que difícilmente, quienes fueron los cómplices de Macri y una gran parte de gobernadores y legisladores que le votaron todas sus leyes, nos vayan a sacar de esta crisis y este desastre al que nos trajeron", apuntó Del Caño a Elonce TV. Y en ese sentido mencionó a "sectores que hoy integran el Frente de Todos, Sergio Mazza por ejemplo, quien votó el pago a los fondos buitre que dio comienzo a este nuevo ciclo de endeudamiento que hipotecó al país". Además de "los gobernadores, Larreta y Vidal de Cambiemos, y los del PJ que hoy son del Frente de Todos".



"El camino que tomó el pueblo de Ecuador es el que hay que tener en cuenta porque ahí se está viendo que las políticas del Fondo Monetario Internacional no van a favor del pueblo trabajador. No nos van a sacar de esta crisis, sino que nos van a hundir más", sentenció el candidato de la Izquierda, al bregar por "dejar de pagar esa deuda que es ilegal, porque no pasó por el Congreso".



"La única perspectiva que tiene el pueblo trabajador es la de tomar en sus manos la salida a esta crisis", remarcó Del Caño.



Respecto a la legalización del aborto, quien se mostró con el pañuelo verde durante el debate, explicó: "No tenemos ningún problema en mostrar el pañuelo verde porque siempre estuvimos a favor del derecho al aborto, antes que se discutiera en el Congreso, antes que llegáramos a la Cámara de Diputados". Y agregó: "Esta pelea para nosotros era fundamental, una pelea que las mujeres vienen dando hace tiempo y que el año pasado irrumpió con mucha fuerza".



"El mensaje final fue hacia la juventud que trabaja en empleos precarios, en negro, porque hoy se nos quiere hacer creer que los nuevos empleos son con pibes que tienen que pedalear horas para sacar dos mangos, pero los grandes empresarios lo único que quieren a maximizar sus ganancias", cerró. (Elonce)