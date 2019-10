Candidatos de Juntos por el Cambio instaron a "militar más fuerte que nunca"

En un acto realizado en Diamante, los candidatos de Juntos por el Cambio convocaron a "militar con más fuerza que nunca" durante las próximas dos semanas. Aseguraron que "el 27 no es una elección más, sino que ese día se define en qué tipo de país queremos vivir, si en uno republicano o en uno populista".



Si bien estaba anunciada la presencia de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy no pudo estar presente debido a las inclemencias del tiempo.



Una de las oradoras fue la candidata a diputada nacional, Gabriela Lena, quien aseguró: "Estoy segura de que sí se puede dar vuelta la elección. Que no se trata de un simple slogan de campaña, sino que verdaderamente lo sentimos cuando hablamos con la gente en cada uno de los rincones de la provincia".



"A pesar de las dificultades, tenemos un gobierno nacional que nos permite mirar a los ojos y con la cabeza bien en alto a cada vecino porque -por sobre todas las cosas- somos un gobierno decente y esta decencia es la que nos da fuerzas para seguir defendiendo todos los valores que el gobierno ha impulsado en estos casi cuatro años de gestión: la defensa de la república, la justicia independiente, el federalismo, el respeto a las libertades individuales, el respeto al otro", enfatizó Lena.



Para la candidata, "el 27 de octubre no es una elección más, es un comicio que trasciende los nombres de los eventuales candidatos que se presentan. En 14 días tenemos que elegir en qué tipo de país vamos a vivir, si en un país republicano o si queremos volver al populismo".



"Estamos cerca de poder vivir en la Argentina con la que soñamos, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Sigamos saliendo a la calle, a hablar, a convencer a los vecinos mirándolos a los ojos. El 27 vamos a dar vuelta la elección y Macri va a ser presidente por cuatro años más", afirmó.



Tras las palabras del diputado nacional Atilio Benedetti, fue el turno de Alfredo De Ángeli, que se postula para renovar su banca en el Senado de la Nación, quien expresó: "Estamos enteros para seguir luchando y no vamos a aflojar porque el país necesita que estemos más fuertes que nunca".



"Hay un presidente como Mauricio que piensa en los argentinos, que piensa no sólo en qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, sino también en qué hijos vamos a dejarle a nuestro país", resaltó luego.



"Quedan 14 días para la elección y tenemos una gran patriada por delante. Hay que salir a la cancha a dar la pelea, a buscar el voto difícil, a dar vuelta la elección porque el 27 no es una elección más, sino que ese día se define el futuro de la Argentina", sostuvo De Ángeli.



Por último, convocó a todos a estar presentes este lunes a las 17 horas en Paraná para acompañar a Mauricio Macri en la marcha del "Sí, se puede".