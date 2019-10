Dirigentes políticos, en debate presidencial: "Ayuda a fortalecer la democracia"

Política El debate presidencial transcurre con cruces entre Macri y Fernández

La intendenta de Rosario, Mónica Fein, en diálogo con, expresó, minutos antes del inicio del debate presidencial: "Estoy muy contenta de participar, que este debate sea en nuestra querida provincia de Santa Fe y que esto nos ayude a seguir fortaleciendo la democracia, me pone muy contenta"."Vengo en el equipo acompañando a Roberto Lavagna, y creo que cada uno de los candidatos van a poder expresar sus posturas. Este país tiene que salir adelante con nuestro voto. Por eso es importante escuchar a los candidatos, para luego emitir nuestro voto", resaltó.Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, manifestó a: "Es un orgullo que la primera vez que se haga un debate presidencial fuera de Buenos Aires, sea en Santa Fe, en la capital de nuestra provincia. Además, este es un lugar histórico, el Paraninfo de la UNL. Estamos con mucha expectativa, como la mayoría de los argentinos"."Creo que a todos nos hubiera gustado que se permitiera un poco de intercambio, la posibilidad de réplica, de preguntas, pero el formato es éste. Igualmente, creo que es muy positivo para la democracia que se puedan hacer este tipo de debates públicos de los candidatos", opinó.En tanto, el ex gobernador de la provincia de Santa Fe y presidente del Partido Socialista nacional, Antonio Bonfatti, manifestó: "Hay muchas expectativas, lo bueno es escuchar a los candidatos y ver qué propuestas hacen. Lo que hay que escuchar son propuestas concretas, sobre cómo hacer las cosas. Ya, por palabras huecas, hemos pasado situaciones complejas, propuestas que después no se pueden materializar".que "la puesta en marcha de esta ley tenga a la provincia de Santa Fe, a su ciudad capital, como escenario para los santafesinos, es algo muy importante. Santa Fe tiene un vínculo histórico con la Constitución, con la reforma, con este lugar donde aconteció ese hecho; que vuelva aquí para recibir a todos los candidatos, en el marco del cumplimiento de una ley, nos parece algo muy bueno para todos".