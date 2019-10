El debate presidencial transcurrió con cruces entre Macri y Fernández

Otras frases destacadas:

Comenzó a las 21 en la Universidad Nacional del Litoral el primer debate presidencial. En sus atriles estuvieron los seis candidatos presidenciales: Alberto Fernández (Frente de Todos), Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás Del Caño (FIT), Juan José Gómez Centurión (Frente Nos) y José Luis Espert (Unite).: "Gracias al esfuerzo de los argentinos en estos años hemos resuelto problemas que arrastramos hace décadas. Pero también sabemos que hay otros problemas que todavía no resolvimos. Hoy estoy acá para pedirles que sigamos trabajando juntos para lograr estos cambios que faltan. Salvando las distancia, en la ciudad de Buenos Aires con más tiempo logramos hasta lo que parecía imposible y lo mismo vamos a lograr a nivel nacional. Trabajando con los valores correctos como la verdad, la decencia, el diálogo y el respeto todo se puede.: "Hace cuatro años hubo otro debate, en ese otro debate alguien mintió mucho y otro dijo la verdad; el que mintió es el presidente, que quiere volver a ser presidente. El que dijo la verdad está sentado en primera fila (en relación a Daniel Scioli)". "Yo vengo a decir la verdad", agregó.En tanto,: "Creo que somos conscientes que los argentinos vivimos una muy complicada crisis económica y social. No va a ser fácil pero vamos a salir, como en el 2001, en la medida en que seamos capaces de repartir de manera equitativa los costos. La economía está absolutamente paralizada y hay que lograr un acuerdo en el seno de la sociedad".. En este punto, Alberto Fernández planteó entrar en el mundo "dignamente" y "de pie". También se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. "No le tengo miedo a la apertura, no voy a permitir que la apertura se lleve puesto a la industria y el trabajo", destacó. También dijo que el gobierno de Macri "se olvidó la soberanía sobre las Islas Malvinas; En memoria de esos soldados, acá hay uno de ellos (en relación a Gómez Centurión), me voy a ocupar de que las cosas sean distintas".Luego fue el turno el candidato del Frente de Izquierda,, quien comenzó saludando al pueblo de Ecuador. Aseguró que con su levantamiento contra el gobierno de Lenín Moreno "está dando un ejemplo de dignidad y de lucha"."La desigualdad entre ricos y pobres es cada vez más brutal, de ese lugar es de donde salen los Trump, los Bolsonaro", explicó.En relación a esta temática, Macri señaló: "Cuando llegamos la Argentina era uno de los países más cerrados del mundo. Personalmente me dediqué a establecer una relación de confianza con los líderes del mundo".Durante su exposición en la Universidad Nacional del Litoral en la provincia de Santa Fe, el ex jefe de Gabinete señaló que "un lugar donde el Gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía". "Presidente, usted cuando termine el mandato va a dejar cinco millones de nuevos pobres", le espetó."No sé en qué país vive Macri. De los 39 mil millones de dólares que nos dio el FMI se fugaron 30 mil millones. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas, se los llevaron sus amigos, presidente. Es hora de que deje de mentir", remató.Nicolás del Caño, además afirmó: "Mauricio Macri es un lamebotas de Trump"., denunció que el Gobierno "usó las relaciones exteriores como vidriera para los presidentes y reyes cool". "Sin dudas que las Malvinas son argentinas, hace más de 180 años que el Reino Unido las ha usurpado, hace 40 años perdimos una guerra, la manera realista de recuperarla es hacer cambios de fondo, que Argentina tenga los niveles de vida del Reino Unido", argumentó.A su turno,consideró que "hay que achicar el gasto fiscal y publico. Ministerios, secretarias, subsecretarias, asesores del poder ejecutivo y legislativo. Con esta austeridad se va a poder bajar impuestos, de los 163 impuestos pretendemos que haya 20 impuestos".Alberto Fernández: "Hay que darse cuenta que necesitamos cambiar las leyes"Espert lanzó: "basta del curro de los derechos humanos"Macri: "Estamos en contra los delincuentes"Del Caño: "Iglesia y Estado tiene que ser asuntos separados"Gómez Centurión: "Mienten si les dicen que defienden las dos vidas cuando regalan misoprostol como caramelos"Fernández: "Si hay dos cosas que no atendió Macri fueron la salud y la educación. Cada vez que el banco central o la tesorería suban 5 o 10 puntos la tasa de interés, como habitualmente lo vienen haciendo, le preguntemos ¿cómo se financia? porque eso también es un gasto"

Hubo candidatos ocupados en estudiar desde hace varios días, mientras que otros se encontraron relajados y confiados en su oratoria, aunque los seis equipos de comunicación y asesores técnicos trabajaron contrarreloj, confiaron a la agencia Télam fuentes de los distintos sectores.El debate estará, quienes participarán en duplas introduciendo los ejes de discusión e interrumpiendo a los candidatos en caso de que se excedieran en su tiempo de exposición., una vez que se introduzca el tema más relevante de la jornada: economía y finanzas. De acuerdo a lo pactado por los equipos de los candidatos en este eje se tratarán cuestiones referidas al tipo de cambio, la inflación y la deuda externa, entre otras.