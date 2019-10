La gente sigue de cerca el debate presidencial: "Es una fiesta para la ciudad"

Qué indicaba la gente que se acercó al lugar:



La capital santafesina está preparada para el primer debate presidencial por ley. Será este domingo a partir de las 21. El segundo de ellos tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la UBA, el domingo 20.Desde horas, antes, la gente se agolpó en el lugar, para recibir a los candidatos, en medio de un estricto operativo de seguridad.-"Vivimos en la zona, esta es una fiesta para la ciudad, es un hecho histórico. Para Santa Fe, con su historia de las convenciones, con la Constitución Nacional, esto es un orgullo".- "Estamos para decirle no al extractivismo, no a los agro tóxicos, decirle no al megaminería, a a las extracciones nucleares. El ambiente no está en debate hoy. Entendemos que tenemos que cuidar el aire, el suelo, para poder generar proyectos alternativos de desarrollo, y cuidar la vida humana y el ecosistema".- "Quiero ver y aplaudir a mi candidato. Estoy emocionada, esto es maravilloso, poder tener un debate presidencial. Estoy muy orgullosa de que el primer debate presidencial de este 2019, se haga en Santa Fe". Elonce.com.