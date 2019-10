Teresa Parodi recibió el título Honoris Causa: "Estoy muy conmovida y honrada"

Rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Bioingeniero Aníbal Sattler

la decana de la facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, María Gracia Benedetti

La propuesta surgió de la iniciativa de la agrupación estudiantil "El Ensamble" de la Escuela de Música, Danza y Teatro "Profesor Constancio Carminio". La distinción destaca su insoslayable trayectoria en la música popular argentina y su posicionamiento político en torno a ampliar el derecho a la cultura. Se otorgó este viernes."Estoy muy conmovida, honrada con esta distinción. Tengo un gran agradecimiento. El, es uno de los reconocimientos más importantes que recibí hasta ahora y que voy a recibir", indicó a, Parodi.Relató que"Hay una cultura propia de esta región, intensa y rica culturalmente.(en referencia a los entrerrianos)", puso relevancia Parodi.La artista hace cuarenta años que está radicada en Buenos Aires. No obstante, confió: "Tengo la sensación que nunca deshice la valija, creo que el desarraigo nos marca para siempre. Me fui en el '79, una época muy dura y difícil para nuestro país, después ya como mis hijos eran chicos y se criaron en Buenos Aires, ya fue difícil volver"."Quiero a Buenos Aires, me recibió con mis canciones, le agradezco todo, pero siempre tengo la sensación de extrañamiento, de pertenecer a otro lugar y ese lugar es ese, Corrientes, sin duda", aseveró.Parodi tiene cinco hijos y trece nietos, mencionó. En diálogo conmencionó que sigue "componiendo, es algo que no puedo evitar, sencillamente no puedo".Al ser consultada,, siempre llamándonos, comunicándonos. Nos enseñó eso y seguimos en ese camino".El, puso relevancia aque "estos son gustos que uno se puede dar ocupando estos lugares; es un honor tener a Teresa Parodi acá, nos honra con su presencia, como nos ha honrado con su música".Destaco que nuestra facultad de Humanidades tiene una política muy fuerte vinculada a la música popular. Una agrupación estudiantil dio el puntapié inicial para que hagamos este merecido reconocimiento".Por su parte,expresó que este reconocimiento "tiene que ver con el diálogo con los saberes que no están por ahí dentro de la universidad, que son de todos, que son compartidos.".