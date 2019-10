"Llegar a fin de mes se ha transformado en una pesadilla", afirmó Macri

El presidente Mauricio Macri reconoció hoy que "llegar a fin de mes se ha transformado en una pesadilla", aunque confió en lograr la estabilidad económica si gana las elecciones."Tenemos claramente un tema pendiente, que es el económico", indicó, y analizó que "especialmente el último año y medio la cosa ha sido muy difícil".En ese sentido, el jefe de Estado subrayó: "Llegar a fin de mes se ha transformado en una pesadilla, todos los meses tener que recortar, que no te alcance. Eso ha traído mucha angustia, mucho agobio, mucha bronca"."Y lo entiendo, lo escuché, entendí el mensaje. Hemos tratado de llevar medidas de alivio desde las PASO para acá y el foco va a estar puesto en el alivio", afirmó el Presidente en diálogo con Radio 98 Pop.El mandatario dijo que "para resolver temas que arrastramos hace décadas, queda claro que no era tan fácil como yo prometí"."Hace falta un acuerdo estructural que involucre a la mayor cantidad de dirigentes, en el cual digamos ´vamos a resolver definitivamente las inestabilidades macroeconómicas´. No podemos seguir teniendo una economía desordenada", puntualizó."Paraguay, Uruguay, Chile, tienen esa estabilidad. Así que, tenemos que lograrlo. Yo creo que llegó la hora de que lo logremos y soy optimista de que ganando la elección esta vez lo vamos a lograr, a pesar de que en estos cuatro años no lo logré", enfatizó.Macri consideró que "la clase media" fue el sector de la sociedad argentina que "ha sido la que más ha puesto el hombro en este tiempo, en el último año y medio"."El mayor peso ha caído sobre la clase media, que ha tenido que readaptarse, reacomodarse, recortar", insistió y aseguró que por ello su administración puso en marcha medidas tras las PASO, cuando "las cosas empeoraron".Además, resaltó: "En lo económico, en algunas cosas pudimos y en otras claramente no hemos podido porque hacía falta mayor nivel de acuerdos, que ahora espero que los logremos".