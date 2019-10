Insisten en la creación de organismo que controle el precio de los medicamentos

Política Iosper se declaró en estado de emergencia prestacional

El costo de la crisis actual impacta en la calidad del servicio y a esto lo paga la gente, sea por el aumento en el gasto de bolsillo o por la baja calidad de las prestaciones. Esta situación es inadmisible y limita, cuando no priva, el acceso a la salud de la población., afirmó el secretario de la entidad y presidente del Directorio Obrero del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete."."Sumado a eso, una de las variables que. No solo los de alto precio, sino también los ambulatorios que han sufrido, de acuerdo con algunas marcas y moléculas, aumentos que superan a la inflación y que no se justifican por la devaluación del dólar.. Por eso, buscamos estrategias para hacerle frente a esta realidad", destacó.Según se informó,"Consideramos que debe ser una unidad o una agencia quien lo lleve adelante, y que nos permita tener una idea sobre los precios de medicamentos a nivel local y saber que éste es acorde al que paga toda la región", explicó Cañete.El control de precios de insumos y la regulación de los mismos, la revisión de la legislación, la evaluación de tecnología y el seguro de alto costo deben ser elementos clave para transformar y consolidar el sistema de salud que la Argentina necesita".