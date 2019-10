"Con tiempo, hasta lo imposible vamos a lograr", dijo el presidente Macri

"Con más tiempo, vamos a resolver los problemas económicos y crecer sin inflación y sin crisis, que es lo que todos queremos. Si nos damos ese tiempo hasta lo imposible vamos a lograr", enfatizó hoy el presidente Mauricio Macri en declaraciones a una radio de Salta.Macri remarcó que la solución a los problemas que el país arrastra desde hace décadas "llevan un tiempo y requiere" que los argentinos "nos demos este tiempo"."Porque sé que tenemos las posibilidades y de lo que somos capaces los argentinos cuando nos ponemos de acuerdo", puntualizó.En declaraciones a Radio Salta, el Jefe de Estado dijo que ahora "necesitamos estar juntos" porque "no podemos, ante una dificultad, poner en duda en qué Argentina queremos vivir".Sostuvo que siente el acompañamiento de la gente en el camino de "construir, compartir, transformar esta energía en acción" que demuestre que "no solo podemos dar vuelta una elección, sino el futuro de este país"."Me duele que a tanta gente se le haya hecho tan cuesta arriba, que no alcance, y que la inflación haya vuelto a ser un problema central después de que habíamos logrado empezar a bajarla", sostuvo."Yo siento que sobreprometí que iba a ser más fácil resolver un problema que arrastramos hace más de 70 años, pero quiero decirles que, así como ya tomamos muchas medidas de alivio, la Argentina empieza con un crecimiento muy grande, inédito en su historia, tal vez", puntualizó.Dijo que para resolver ese déficit debe establecerse un "acuerdo más amplio, que le demos estabilidad a la gente, que el presupuesto no sea un botín político, y que no caigamos en la inestabilidad, de no tener moneda, de no poder tener crédito"."Siento que esta vez, el 10 de diciembre, tiene que haber un espacio en donde todos acordemos con buena fe para dar la estabilidad que nos saque definitivamente de ese lugar" porque "son demasiadas décadas de parecer que arrancamos para después volver atrás".Dijo que "acá no se le dice a la gente que hay menos pobres que en Alemania" y señaló que más allá de las dificultades económicas "también trabajamos sobre los problemas estructurales de la pobreza".En ese sentido mencionó las obras de infraestructura básicas, tal los servicios de cloacas, agua potable y desagües que resultan servicios esenciales en el desarrollo humano.Insistió en la necesidad de "trabajar juntos" para asistir a los sectores más vulnerables de la población "más allá de que la Argentina tiene una de las coberturas sociales más importantes" de la región.Dijo que "todo eso sigue siendo prioridad y nos tienen que comprometer a tener un acuerdo más amplio para terminar" con ese flagelo que "vine de la inestabilidad económica" y en el cual tiene especial influencia la droga."La droga es algo muy dañino, envenena a nuestros jóvenes y pone en juego a nuestras familias. Donde más domina el narcotráfico es en los barrios más pobres", recalcó.En ese aspecto, destacó las medidas que adoptó el Gobierno en los últimos 3 años y medio en cuanto al control de la frontera para evitar el accionar del crimen organizado y señaló que "tuvimos récord de incautación de droga".Remarcó la importancia de valorar que "se pueden construir muchas cosas cuando hay respeto por el federalismo, transparencia, vinculación con el mundo, mejoras en la educación, lucha contra el narcotráfico y obras esperadas desde hace mucho tiempo"."Me siento orgulloso de que hemos imprimido en la Argentina una cultura del cambio en el poder", afirmó Macri y señaló en ese sentido que desde el Gobierno no se les impone "a los periodistas qué preguntar, a los jueces qué decidir" ni "a los empresarios qué opinar".Remarcó que la Justicia tiene "independencia para actuar", pero a su vez debe "demostrar que es confiable, estar al servicio de la comunidad y que creamos que en el país no hay impunidad".El Presidente puso de relieve las acciones que tomó el Gobierno para consolidar en los hechos el federalismo y en ese sentido mencionó especialmente la recuperación de los trenes de carga para favorecer el desarrollo de las economías regionales y el empleo local.Resaltó que "la revolución de los trenes" arrancó con la recuperación de 1800 kilómetros de vías del Belgrano Cargas que triplicó la capacidad de transporte y redujo a la mitad los tiempos de viaje desde las provincias del NOA hasta los puertos de Rosario."Eso baja el costo de la producción y genera más trabajo, alivio y futuro para muchos otros salteños", afirmó.