Alberto Fernández: "Quiero un ministro de economía fuerte"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, subrayó hoy que, en caso de llegar a la Casa Rosada, quiere "un ministro de Economía fuerte, que pueda resolver y decidir", al tiempo que remarcó que aprendió esa necesidad de su par de Consenso Federal, Roberto Lavagna.A la vez, remarcó que su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, tendrá "cero por ciento" de injerencia en el armado de un eventual Gabinete, aunque destacó que "es una mujer con ocho años de experiencia en la Presidencia" y que por lo tanto "definitivamente puede ayudar mucho a sacar el país adelante"."Quiero un ministro de Economía fuerte, que pueda resolver y decidir. Yo aprendí eso de Lavagna", sostuvo el postulante opositor.En diálogo con Radio La Red, el dirigente peronista cuestionó la serie de modificaciones que sufrió el área económica durante el Gobierno de Mauricio Macri: "Es un disparate"."Si yo doy nombres, los expongo a la Argentina. No tengo ganas de que denigren a nadie. No tiene mucho sentido andar anunciando quiénes son los ministros", destacó.Y, tras insistir en que apuntará a "gente idónea y honesta", añadió: "Quisiera tener una Cancillería donde lo más importante sea el comercio exterior, no solamente las relaciones internacionales".