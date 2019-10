Macri encabezó otra marcha y reiteró que dará "vuelta la elección"

"Acá estamos todos aquellos que no nos vamos a resignar, porque tenemos un sueño maravillo para todos los argentinos", resaltó el mandatario nacional, tras señalar que el resultado de los comicios del pasado 11 de agosto se "pueden dar vuelta".



Acompañado por la primera dama, Juliana Awada, Macri sostuvo: "Nos une cuidar la democracia, querer vivir en paz, la honestidad, amar y querer vivir en libertad, construir y no destruir, respetar al otro, querer dejarles un futuro mejor a nuestros hijos, y decir no a la impunidad".



"Nos une, queridos misioneros, que nunca, nunca, bajamos los brazos", afirmó el jefe de Estado, en el marco de una nueva marcha a favor de su reelección, que mañana lo llevará a la Plaza de la Independencia de Salta.



Sobre el escenario montado en la costanera de Posadas, Macri volvió a referirse sin nombrarlo al candidato a gobernador de Buenos Aires del Frente de Todos, Axel Kicillof, por la polémica que se desató tras sus declaraciones sobre que había gente que vendía droga tras quedarse sin trabajo.



"No hay disculpa para aquellos que venden droga", enfatizó el Presidente y agregó: "Tampoco ninguna razón para aquellos que justifiquen envenenar y matar a otros. No creemos en ese tipo de moral".



En otro orden, afirmó que "la Argentina ahora empieza a crecer", y reiteró que comprende "el enojo" de los ciudadanos por "estos meses difíciles".