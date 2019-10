Empleados de Copnaf realizarán una asamblea y movilización

Empleados de Copnaf realizarán hoy una asamblea y movilización para reclamar por un adicional. Habían iniciado negociaciones con el Ministerio de Economía, pero las mismas no habrían prosperado, por lo cual resolvieron realizar una asamblea y movilización a partir de las 10, según anticipó el secretario gremial de ATE, Pedro Zuchuat.



Los empleados vienen reclamando un régimen especial que les permita obtener un resarcimiento por el trabajo de riesgo que realizan. Ese régimen debe contemplar una jubilación especial y una retribución salarial. Sobre este último punto, habían solicitado un adicional específico. A mediados de septiembre recibieron una propuesta de parte del Ministerio de Economía. La analizaron en Plenario provincial y decidieron no aceptarla.



En cambio, presentaron una contrapropuesta. Pero "el Ministerio de Economía respondió que "no hay posibilidades de otra oferta y ratificó lo ofrecido en primera instancia", informó Zuchuat. Señaló que "desde ese momento las negociaciones quedaron estancadas" y agregó: "Los compañeros no estuvieron de acuerdo, por eso mañana estarán en estado de asamblea con movilizaciones".



Los trabajadores del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Copnaf) ?nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)? desarrollarán una jornada de lucha con asambleas y movilización a partir de las 10 horas.

El dirigente de ATE luego precisó que "las movilizaciones se plantearon porque la idea es que los trabajadores se trasladen desde las distintas sedes a la administración central del Copnaf, ubicada en Corrientes y Andrés Pazos, de Paraná".



"Allí van a deliberar sobre cómo se sigue con el reclamo", afirmó Zuchuat en declaraciones a la Agencia de Noticias APF. Además, apuntó que "podrían o no determinarse otras medidas".



Por último comentó que se evalúa la posibilidad de realizar un nuevo Plenario provincial en la sede de ATE de Paraná, porque "esta es una situación que abarca a toda la provincia".