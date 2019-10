"Es enriquecedor poder seguir encontrando experiencias políticas verdaderamente importantes"

Juan Manuel Rossi, candidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos

"Asumimos el compromiso de ir a trabajar al Congreso para y por los entrerrianos"



Lisandro Gamarra

El ex gobernador de la provincia de Santa Fe, presidente del Partido Socialista nacional y diputado provincial, Antonio Bonfatti, acompañó este miércoles a los candidatos de Consenso Federal en Entre Ríos, Juan Manuel Rossi y Lisandro Gamarra, en una recorrida por distintas localidades entrerrianas.Bonfatti visitóy relató que, a favor o en contra de los gobiernos nacionales, pero nunca representando los intereses reales de los entrerrianos".Rossi y Gamarra, "creo que han tenido, en este tiempo corto por cierto, un diálogo muy fecundo con organizaciones empresariales, de trabajadores sociales, con fuerza y ganas que tienen los jóvenes de producir un cambio en Argentina", resaltó.De la misma manera Bon, porque no se puede sembrar trigo en la guerra ni tampoco con enfrentamiento se puede construir una nación"., donde convengamos qué educación queremos, formularla en un escrito para que sepamos cual es el proyecto, lo mismo que con la salud, la industria, la justicia, el federalismo", resaltó el ex gobernador de Santa Fe.Puntualizó que espera que el gobierno nacional "que ojalá sea con Lavagna, no se crea hegemónico,, que es lo que nos cuesta a los argentinos".Asimismo Bonfatti dijo que desea un Congreso de la Nación "plural, lamentablemente en Argentina hemos elegido a través de la reforma constitucional, el sistema presidencialista, no es bueno.Siempre parece que el Presidente quiere llevarse todo por delante y hacer lo que cree que es correcto; no quiere decir que no lo sea en muchas oportunidades, pero creo que cuando se encuentra la mayoría consensuada, las cosas son mejores"., Bonfatti expresó: "Cuando formulamos 30 años atrás, lo primero que hicimos fue dividir la provincia en regiones y convocar a los santafesinos a construir un plan estratégico a 20 años. Un total de 347 proyectos surgieron de esos tres sueños colectivos que logramos entender los santafesinos: IAsí fueron surgiendo los kilómetros de rutas, los hospitales de mediana y alta complejidad, los centros de atención primaria, las 255 escuelas secundarias nuevas, miles y miles aulas de la primaria, garantizar el ingreso a la escuela 100 % de los chicos de cuatro años; con el ' Vuelvo a estudiar', rescatamos 45 mil jóvenes que habían abandonado la escuela. Eso es tener planes, en el país veo que no hay planes. Cada ministro que viene, lo hace con su librito. No está escrito el proyecto, se habla en término de generalidades, abrimos la importación un día, y al otro, cerramos la importación".Por su parte,, contó que en la recorrida de este miércoles "arrancamos Victoria, Rosario del Tala, Nogoyá y ahora Paraná. Estamos muy contentos que Antonio (Bonfatti) nos haya podido acompañar"., en tanto, dijo: "Es enriquecedor poder seguir encontrando en Consenso Federal experiencias políticas que son verdaderamente importantes. Bonfatti es un dirigente de trayectoria nacional. Es un hombre que simplifica la política. Lo que hoy necesitamos es que la política esté cerca de la gente por lo que el discurso, la forma de hablar, es muy importante, para que la gente nos entienda y nosotros poder comprender cuáles son las necesidades de los entrerrianos. Nos ayuda mucho el mensaje que baja Bonfattti"."Asumimos el compromiso, como lo venimos haciendo en toda la campaña, de ir a trabajar al Congreso para los entrerrianos y por los entrerrianos. Creemos que los legisladores que han pasado en los últimos años, peronismo, PRO, Cambiemos, radicales, no han sabido interpretar las necesidades de los entrerrianos, creo que lo que han hecho es ir a levantar la mano, nada más, ser afines a un gobierno nacional y no representar los intereses de los entrerrianos, ni tampoco preocuparse por las realidades regionales", aseveró Gamarra.Entre Ríos, entendió "no escapa a la crisis que hay en el país, son preocupantes los niveles de desocupación, de pobreza, de hecho Concordia es la ciudad más pobre de la Argentina, según los datos que se han difundido., que realmente le permita a los pequeños productores, a los emprendedores, poder salir adelante, que se genere empleo, generar riqueza".