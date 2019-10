Trabajadores de la Sanidad acordaron el cobro de un bono en dos tramos

El acuerdo alcanza a clínicas y sanatorios, consultorios médicos y cuidadores domiciliarios. "Se trata de una asignación no remunerativa que se pagará en dos cuotas de $2.500 cada una, junto a los salarios de octubre y noviembre de 2019. Dichos pagos podrán postergarse hasta 10 días hábiles en cada periodo por razones de necesidad de cada empresa. Es fundamental aclarar que este importe se va a compensar con los futuros aumentos salariales", informó la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa), Mariela Ponce.



Tras ello, admitió que haber logrado el pago "en dos cuotas ayuda a los trabajadores, para que puedan, un poco, recuperar el poder adquisitivo del salario que se ha perdido y mucho". Pero reiteró que se trata de "un importe que después va a ser descontado en futuros aumentos".



La dirigente no desconoció la crítica situación que atraviesa el sector de salud, pero instó a las empresas "a garantizar esos aumentos salariales que ya están acordados en las instancias de una negociación paritaria", por entender que "la variable de ajuste" no pueden ser siempre los trabajadores. "Estamos exigiendo que esto que se acordó entre la parte empresarial se cumpla. Si las empresas están mal, los trabajadores estamos peor", afirmó.



Asimismo sostuvo que desde el Sindicato "nosotros aportamos para reactivar el consumo, para que las clínicas estén bien, pero esta es una crisis que afecta a todos".



Lo dijo en referencia al corte en la cadena de pago que "en el sector privado está colapsada y esto afecta a las clínicas que dependen de las obras sociales provinciales y el PAMI, y por supuesto también afecta al trabajador".



Días antes, el presidente de Acler, Victor Lozze había admitido la dificultad de las clínicas y sanatorios de cumplir con el pago. "No estamos en condiciones de afrontar el bono de cinco mil pesos", dijo. (APF)