Rodríguez Signes: "Pedimos el cumplimiento inmediato del fallo de la Corte"

Política Provincias pedirán a la Corte que intime a Nación a pagar compensación

En una reunión, Fiscales de Estado y ministros de Economía de 15 provincias acordaron volver a la Corte Suprema de Justicia y pedir que intime al Gobierno nacional a cumplir con la medida cautelar y pagar cuanto antes la compensación.El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, precisó aque la sentencia de la Corte Suprema de Justicia debe cumplirse "lo antes posible, porque la cautelar está para cumplirse y no para dilatar su cumplimiento. El fallo proviene de un tribunal que tiene competencia originaria y exclusiva, por lo que no hay posibilidad de revertirlo"."Estamos decidiendo de qué modo le presentamos a la Corte un proyecto de liquidación de una suma de dinero para cada provincia", explicó el funcionario, quien acotó que "no es igual para todos los distritos" y que la estimación en el caso de Entre Ríos es de "1.600 millones de pesos, pero hay una estimación del gobierno nacional que dice que el costo fiscal para las provincias es de 41.000 millones de pesos. Si tomáramos ese criterio, estamos en unos 2.000 millones de pesos"."El gobernador ha sido muy firme en las restricciones de gastos para no hacer peligrar el cumplimiento de obligaciones salariales y de las prestaciones básicas. Mi objetivo es tratar que la Corte disponga el cumplimiento de la sentencia y evitar que el gobierno nacional tenga éxito en maniobras dilatoria", completó el fiscal de Estado.