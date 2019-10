Provincias pedirán a la Corte que intime a Nación a pagar compensación

Fiscales de Estado y ministros de Economía de 15 provincias acordaron volver a la Corte Suprema de Justicia el viernes para pedir que intime al Gobierno nacional a cumplir con la medida cautelar y pagar cuanto antes la compensación del reciente fallo del máximo tribunal que ordena a Nación financiar el costo fiscal de las medidas presidenciales sin erosionar la coparticipación.Tras una reunión que se llevó a cabo en la Comisión Federal de Impuestos, en la CABA, de la cual participaron ministros de Economía y fiscales de Estado de 15 provincias, el titular de Hacienda de Entre Ríos, Hugo Ballay, destacó que el encuentro de hoy y explicó que "la reunión de hoy es ejemplo del federalismo".Ballay detalló que "lo que se trató hoy de explicar desde la Comisión a los fiscales, fue una metodología o posible estimación del impacto fiscal de las medidas. Creo que sirvió porque aclaró mucho a los fiscales también, y para darle continuidad a la presentación a la Corte Suprema"; además, para que "se comience a cumplir porque hoy el gobierno nacional estará obligado, o estaría desoyendo una decisión de la Corte Suprema".El ministro informó en ese sentido, que "debería estar llegando (el dinero) porque la Corte Suprema ya tomó la medida cautelar e instó al gobierno nacional", afirmó. En cuanto a las estimaciones del monto, el titular de Economía provincial ahondó: "Nosotros las hicimos desde el primer día cuando hablamos de los 1.650 millones de pesos que impactan hasta el 31 de diciembre en las finanzas y casi todos los trabajos y estudios llevan a números similares".En ese sentido, explicó que "lo que pasa es que cada impuesto tiene sus propios vencimientos, tiene sus regímenes de ingresos, no es lo mismo una retención de impuesto que la modificación del mínimo no imponible de ganancias, o lo que implica el IVA entonces es bastante difícil porque ya está afectando las finanzas en la coparticipación diaria, en el goteo diario de coparticipación, y esto es lo que determina que uno puede hacer una estimación global del costo pero bastante difícil de determina es esta incidencia diaria".En tanto que el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, señaló: "Lo que a nosotros nos interesa ahora es que la sentencia de la Corte que se dispuso la medida cautelar, se empiece a cumplir del modo más inmediato posible porque el perjuicio se está produciendo por estos momentos"."La reunión se trató de cómo hacer desde el punto de vista procesal para instar al gobierno nacional, intimar al gobierno nacional, a que cumpla con el fallo de la Corte", afirmó el fiscal.Luego comentó que "la Nación pidió una audiencia para establecer, homologar o acordar un mecanismo para fijar cómo se cumple la sentencia. La Corte todavía no resolvió si hace lugar o no a esa audiencia. Independientemente de eso nosotros lo que vamos a presentar, es un escrito pidiéndole al gobierno nacional que intime a la Afip a que a través de ese organismo, se cumpla la sentencia".En el encuentro participaron, además de los funcionarios de Entre Ríos, representantes de San Juan, San Luis, Tucumán, Chaco, Catamarca, Chubut, La Rioja, Santiago del Estero, Mendoza, Salta, Santa Fe, Formosa y Río Negro.La resolución de la Corte ordenó días atrás que el Gobierno nacional debe hacerse cargo de financiar el impacto de las medidas que erosionan las remesas coparticipables, y que contemplan la suba del piso de Ganancias y la eliminación del IVA en alimentos de la canasta básica.