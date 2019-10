El sector agropecuario dejó su mensaje en la expo rural de Victoria

Foto 1/2 Foto 2/2

Una colorida muestra rural con gran participación de agrupaciones tradicionalistas fue el marco de la expo Victoria. El sábado quedó inaugurada con la participación de dirigentes del agro provincial que dejaron su mensaje.



La expo convocó a expositores de diversos rubros en la agroindustria y el comercio y una vez más fue el ámbito de participación de medio millar de jinetes de agrupaciones gauchas del departamento Victoria y la zona.



En el acto inaugural, el presidente de la entidad, Eduardo Grimaux, destacó que la entidad "mantiene sus principios" y agradeció el apoyo recibido para la expo. Sostuvo que en el sector no están "tranquilos" y pidió políticas que permitan ver el futuro con optimismo. Requirió "trabajar con más alivio" y no se genere presión sobre el sector productivo. En otro orden habló de la situación de la red de caminos y la falta de mantenimiento, teniendo en cuenta que es por donde sale la producción, remarcando "lamento que los productores se tengan que hacer cargo para llegar a lugares donde hay personas que el Estado se acuerda cuando llega el momento de votar".



Desde FARER, el presidente Raúl Boc Hó, manifestó la preocupación por las medidas judiciales que vuelven a poner freno a las actividades de aplicaciones de fitosanitarios en las zonas cercanas a las escuelas. Destacó el contenido del decreto 2239 del gobierno provincial, que cuenta con documentación que respalda las formas y distancias de aplicaciones.



En ese marco, expresó la adhesión a la movilización de productores para este martes 8 a los tribunales de Paraná, ya que "hay gente de carne y hueso, familias entrerrianas, imposibilitadas de trabajar por estas medidas".



Por otra parte, reconoció que hay problemas financieros que afectan al productor como la disparada del dólar y la inflación, generando más daños en economías regionales. En tanto pidió tener memoria y recordó que desde el 2006 hubo políticas que generaron grandes pérdidas al agro y la industria por la intervención del Estado y las limitaciones para exportar. "Esto no tiene que ver solo con el campo, sino con todos los ciudadanos, por las consecuencias que se generaron", dijo el dirigente provincial. "Tenemos razón para estar preocupados en el campo, más cuando escuchamos a algún dirigente que habla de expropiaciones y avances sobre la propiedad privada", con el agravante que los dirigentes del partido no aclaran o desmienten sobre esas propuestas. Finalmente pidió participar en las próximas elecciones y tener memoria.



Desde CRA, su vicepresidente Jorge Chemes, dijo que se vive una situación especial por la incertidumbre que existe, por lo que las entidades cumplen un rol importante para contener a los productores. Hizo un balance donde destacó el éxito de las políticas en materia de comercialización y ventas al exterior, recuperando la confianza en ganadería y agricultura, otorgando oportunidades para el país. También hablo de materias pendientes como las economías regionales, que en algunos casos arrastran situaciones que las colocan en estado de inmovilización, afectando a los productores y provocando preocupación en los pueblos donde éstos viven.



Pidió que no se vea al campo como una fuente de generar recursos solamente y recordó que desde siempre ha sido nexo con el mundo, aportando para sacar a gobiernos de crisis. "Queremos ser reconocidos y tener un alivio en la carga impositiva, acceder a más financiación e infraestructura adecuada". Por último, valoró el diálogo con los funcionarios por lo que reiteró el pedido de medidas concretas, reconociendo la situación crítica que vive el país.



La muestra realizada durante el fin de semana, quedó inaugurada por el Secretario de Agricultura, Guillermo Bernaudo, quién enumeró las acciones llevadas adelante por el área de agricultura del gobierno nacional, tanto en materia de reapertura de mercados, como gestión administrativa al servicio de la producción y proyectos de obras en vías como hídrica y ferroviaria.