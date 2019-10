"Siempre tomamos medidas para defender al máximo los recursos de la provincia"

Luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara a Nación financiar el costo fiscal de las medidas que redujeron los ingresos de las provincias, ministros de Economía y fiscales de Estado se reunirán este martes en Buenos Aires.



El ministro de Economía Hugo Ballay y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se participarán del encuentro CABA con sus pares de otras provincias.



El ministro de Economía, Hugo Ballay , mencionó a Quién Dice Qué: "Nos autoconvocamos las 15 provincias, en principio, que demandamos ante la Corte. Vamos a compartir el encuentro los ministros de Economía y los fiscales de esas provincias. Además, hemos tenido el llamado de algunos otros ministros de provincias que no han hecho presentaciones y que seguramente participarán de esta reunión".



"En definitiva, el efecto de los fallos lo tienen con aquellas provincias que presentaron (el recurso), pero seguramente las que no lo hicieron tienen la intención de hacerlo en lo inmediato", manifestó.



Asimismo el ministro resaltó: "El fallo es muy claro en cuanto a que la decisión del gobierno nacional de las modificaciones tributarias que hizo, las tiene que sostener, pero sin afectar recursos coparticipables a las provincia. Esto es, que el costo fiscal de la medida lo absorba totalmente el gobierno nacional".



El rol de los ministros en el encuentro de este martes será "tratar de determinar la forma más práctica de determinar el monto exacto de la incidencia". En tanto los fiscales trabajarán "sobre la forma de notificar al gobierno nacional y a los organismos, en este caso Banco Nación, AFIP. Que son organismos que recaudan y distribuyen la coparticipación". Tendrán la colaboración de los equipos técnicos de la Comisión Federal de Impuestos.



La estimación que realizó la provincia en relación a cuánto "dejó de entrar" por estos conceptos, en el origen de la decisión de realizar la presentación, era de "1560 millones de pesos, que es ejemplificándolo, lo que equivale a un 70 % del aguinaldo de una provincia". El impacto del efecto "es diario", puso relevancia.



En tanto definió que la estimación que realizaron "para el mes de octubre es aproximadamente de 580 millones de pesos".



"Esto es lo que nosotros entendemos que la Nación tiene que empezar a cumplir porque es un fallo de la Corte", afirmó.



Ballay aportó que la Nación puso en práctica esta medida "que fue inconsulta, desde el día posterior a las PASO. Desde ese día se dejó de recibir lo que le corresponde a las provincias".



La reunión de este martes será "para intimar con tiempos concretos" a que el gobierno nacional cumpla lo dictaminado por la Corte.



El ministro de Economía recordó que el gobernador Bordet "ha priorizado el destino de los recursos, en una decisión que tomó hace unos 30 días" luego de "las medidas nacionales y además por la baja que tenemos en los recursos, por efecto de los efectos inflacionarios, donde la recaudación está por debajo de la inflación unos 12 o 14 puntos". En ese sentido, mencionó que está como prioridad "la salud, programas de alimentación, y el pago en tiempo y forma a los activos y pasivos de la provincia". "En octubre se liquida en los salarios, la inflación de julio, agosto y septiembre" Al ser consultado, destacó que "en octubre se liquida en los salarios, la inflación de julio, agosto y septiembre, y estamos estimando que será de un 11 o un 12 %. Es un esfuerzo que cuando lo asumimos con responsabilidad, pero que hoy esta situación de haber otorgado ese incremento y estar 14 puntos por debajo de la recaudación de la inflación, hace de que se prioricen esos pagos y por ahí, frenar algún tipo de actividad que pueda tener el Estado".



A los pasivos, recalcó, "a los últimos dos aumentos que se dieron, fueron en forma conjunta (con los activos)".



Por otro lado mencionó: "El déficit de la Caja de Jubilaciones es muy creciente. Estimamos que va a cerrar en 11.000 millones de pesos el déficit de este año 2019". Agregó que el acompañamiento del gobierno nacional se hace "en base a la pauta de jubilación nacional, entonces cubre aproximadamente un 40 % del déficit real de nuestra Caja".



Manifestó que este "es un desafío para analizar con mucha responsabilidad, es la tendencia de todos los sistemas previsionales y creo que excede inclusive a nuestra nación". Respecto de la controversia que siempre se genera en torno al tema, expresó: "Por Constitución está `prohibida la transferencia de la Caja, y después sí habrá que analizar edades, regímenes especiales, no tanto de jubilaciones sino también de pensiones".



Enseguida aclaró "No es un tema de agenda del gobernador Bordet para empezar a discutirlo mañana, ni el 11 de septiembre cuando inicie su segunda gestión. Creemos que este es un tema que merece ser analizado en forma conjunta". "El perfil de la deuda de Entre Ríos cambió" Consultado respecto de la deuda de la provincia, Ballay aseveró: "Lo que el gobierno provincial hizo cuando se tomó la deuda internacional, es salir de toda deuda de corto plazo. La provincia emitía letras a 90 días de plazo, que después de ese plazo, tenía que renovarlas o cancelarlas, habitualmente se renovaban. Y hoy estaríamos pagando tasas que rondarían el 100 %, cosa que sería una barbaridad. El perfil de la deuda de Entre Ríos cambió, porque ahora tiene mayor parte de incidencia la deuda en dólares y no en pesos. Muchos pueden pensar que esto podría perjudicar a la provincia pero nosotros dolarizamos la deuda de los últimos tres años y vamos a cerrar este año con una deuda inferior a la del año pasado e inferior a la del 2017, siempre dolarizando la totalidad de la deuda. Y además, la amortización de los 500 millones de dólares que se tomaron en el exterior, se produce en los años 2023, 2024 y 2025. Lo que estamos haciendo ahora es cancelando los intereses con pagos semestrales, en febrero y agosto".



"Siempre tomamos medidas, con el objetivo de defender al máximo, los recursos de la provincia" hizo hincapié el ministro. Presupuesto El martes 15 de octubre se presentará el Presupuesto. "Estamos en la confección final del Presupuesto. Entre miércoles y jueves seguramente se lo estaremos presentando al Gobernador. Tomamos las pautas de inflación del gobierno nacional; habitualmente todas las provincias toman las pautas de crecimiento, en este caso el gobierno nacional aspira a un 1 %; una tasa de inflación promedio del 34 % para el año próximo y un tipo de cambio promedio de unos 76 pesos para el final de 2020. A esos parámetros nosotros los tenemos que tomar porque la recaudación, el 70 % de los recursos, son coparticipación de impuestos nacionales y el gobierno nacional lo hace con ese cálculo". Elonce.com.